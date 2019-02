jaš, Právo

Nyní, ve třiapadesáti letech, chystá svou první sólovou desku. Na prahu ledna zveřejnil ukázku z ní, písničku Requiem pro Petra Šabacha. Všechny nástroje si v ní nahrál sám.

„Při skládání se mi občas povede napsat něco, co mi nezapadá do koncepce Tiché dohody. Jedná se hlavně o textová témata nevhodná pro ženskou interpretku. Protože jsem ve skupině původně figuroval jako zpěvák, některé starší skladby z osmdesátých let jsme přezpívali, týká se to písní Přátelé či Milion tajemství, a v devadesátých letech jsem to řešil zpravidla tak, že jsem si nechal jednu píseň, kterou jsem nazpíval na desce sám. Jde o Já a Lou Reed nebo East Side Story. Nikdy to však nebyl singl, protože skupina byla vedena jako skupina se zpěvačkou,“ vysvětlil Šustr.

„Nyní mám však vlastní label a můžu si dělat, co chci, takže jsem se rozhodl realizovat několik aktuálních plus tři starší skladby jako svou ucelenou sólovou desku. Prostě jsem si natočil pár písniček. Nedělal bych z toho žádnou velkou záležitost, nepomýšlím na regulérní sólovou dráhu či koncertní vystoupení a ani to nijak nezasáhne činnost skupiny Tichá dohoda. Ta pokračuje dál. Naopak mám připravené nové skladby i pro ni. Ty by se měly natočit v létě. Pokračujeme i v živém hraní. Pokud by se ale nějaká ze sólových skladeb líbila, zařadili bychom ji do repertoáru,“ dodal.

Tichá dohoda vydala loni v říjnu své album Hlasitá revoluce rovněž ve vinylové verzi a natočila k němu v pořadí šestý videoklip, a to ke skladbě Já a můj pes.

Nové album slibuje ještě v tomto roce. Kapelu lze vidět a slyšet na nejbližším koncertu 28. února v brněnském klubu Kabinet múz.