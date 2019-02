jaš, kul, Právo

„Sami dva je píseň o naději, o samotě, o svobodě, o smutku i o síle. Bylo docela těžké vyvážit správnou míru patosu, která k takové písni se smyčcovým orchestrem patří. Snažit se shazovat tu pravou míru by vedlo špatným směrem, ale podporovat ji by zase mohlo zároveň vyznít přes míru,“ zamýšlí se Poláková.

Klip se točil nadvakrát. „Nejdřív jsme loni na konci roku natočili první verzi ve studiu, ale pořád jsem cítila, že to není to pravé, a i když jsme do toho dali spoustu energie, nechtěla jsem pustit něco, s čím bych nebyla spokojená. Když jsem pak v lednu odjela na hory, najednou mi došlo, že tam je to ono,“ vysvětlila.

Při natáčení klipu byl použit i dron.

FOTO: Supraphon - Müjdat M. Sönmez

Právě hustě zasněžený horský les se ukázal jako nejlepší místo pro natáčení. Pro celý štáb, který kromě Polákové a Zemana tvořil ještě kameraman Tomáš Moravec a dronař Jakub Marděšič, bylo toto prostředí ale také velkou výzvou.

„Byla to trochu chůze po tenkém ledě, nebo spíš vlastně hlubokém sněhu, protože při takovém docela důležitém obrazu očištění jsem si lehla do sněhu jen v tílku a kalhotkách. A nebyl to zrovna krátký záběr. Navíc kolem mě nesměl nikdo být, protože by byl z dronu vidět. Byl to opravdu zážitek. Potom jsem se oblékla a chvilku běhala. A neonemocněla jsem. Bylo mi úplně dobře, jen jsem vypadala, jako když jsem se zezadu přismahla od sluníčka a zůstalo mi neopálené jen to tílko,“ vzpomíná Poláková.