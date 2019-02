Stanislav Dvořák, Novinky

Bowieho syn Duncan Jones uvedl, že ve filmu nebude žádná hudba jeho otce. „Jestli chcete vidět životopisný film bez jeho hudby a bez schválení rodiny, to už je na divácích.“

Film Stardust se má natáčet letos v červnu pod režijní taktovkou Gabriela Range a hlavní roli mladého Bowieho dostal Johnny Flynn, informovala BBC. Měl by zachycovat první Bowieho cestu do Ameriky v roce 1971, kde získal inspiraci pro postavu Ziggyho Stardusta a následující album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars.

Bowieho syn Duncan Jones

FOTO: Profimedia.cz

S Duncanem Jonesem, který je sám filmař, projekt nikdo nekonzultoval a neví tedy nic o tom, jak bude vypadat. Později uvedl, že by dal svolení Neilu Gaimanovi, kdyby chtěl napsat scénář takového filmu, a rád by spolupracoval také s režisérem Peterem Ramseym, který má za sebou filmy jako Spider-Man: Paralelní světy a Legendární parta.

David Bowie podlehl rakovině v lednu 2016 krátce poté, co vydal album Blackstar. V mládí se hodně proslavil koncepční deskou The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars. Na další desce Aladdin´s Sane se přiklonil k rocku, na Diamond Dogs víc k soulu a funku. Od roku 1976 si zamiloval elektronickou hudbu, což mu vydrželo celý život, ale nechal se ovlivňovat i jazzem a popem.