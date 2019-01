Jaroslav Špulák, Právo

Zatímco většina tehdy slavných skupin dnes vydává alba sporadicky či vůbec, Papa Roach k tomu nikdy neztratili chuť. Činí tak zhruba vždy po dvou letech a novinka Who Do You Trust? je jejich desátá.

Jenomže právě vydavatelská a s ní spojená tvůrčí čilost jsou v případě této kapely tentokrát trochu kontraproduktivní. Zcela logicky nechtějí její členové vydávat vzájemně si podobné desky, a tak hledají nové cesty, experimentují a zkoušejí to. Nové album je však vysloveně učebnicí hudebního hledání.

Papa Roach v minulých letech dokázali napsat výrazné melodické rockové skladby. Vynikající Jacoby Shaddix jim svým výrazem ve zpěvu dodal originální náladu a poznávací znamení a čtveřice mohla směle vyrážet na milovaná koncertní turné s novinkami, které její fanoušci přijímali s otevřenou náručí.

Na albu Who Do You Trust? se ale bůhvíproč vytrvale snaží napodobovat jiné. Druhá písnička Renegade Music by mohla být třeba ještě poctou kapele Linkin Park s tím, že se jejímu zvuku velmi přibližuje, leč nerozšiřuje ho. Not The Only One, Problems a Elevate jako by vypadly z autorských rukou skupiny Imagine Dragons, i ony jsou trochu podbízivé.

Titulní skladba zase velmi evokuje to, co v devadesátých letech dělali Rage Against The Machine včetně rapových pasáží. Shaddix vůbec na albu rapuje více než v minulosti.

Aby toho nebylo málo, I Suffer Well je klasická punkovka, připomíná třeba písně slavných amerických Black Flag, ale i dalších podobných formací z celého světa.

Když se to všechno podtrhne a sečte, Papa Roach na své novince nejméně připomínají Papa Roach, což je u kapely, která má charakteristický zvuk, dost překvapivé.

Celá deska má nicméně vynikající moderní sound, mocný a hrdý. Pořád je v něm poctivý rockový základ a Shaddix je znamenitý zpěvák.

