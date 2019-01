jaš, kul, Právo

„Natáčeli jsme na úžasném místě. Maringotky všeho druhu korespondovaly se skalnatou oázou plnou čerstvého sněhu. A byla zima. Naše role byly stanoveny přesně tak, jak to k nám sedí. Tedy tři zaprášené báby a Matěj, drsnej švihák,“ popisuje natáčení Honza Homola.

Příběhový videoklip natočil opět Michal Skořepa, se kterým kapela poslední dobou ráda spolupracuje.

Snímek z videoklipu.

FOTO: Michal Skořepa

„Wohnouti jsou hraví. Na minulém klipu Bída s nouzí jsem si užil, že si můžu hrát a na Miss Maringotce jsem si směl hrát ještě víc. Není běžné, abyste poslali kapele jako scénář první totální schízu, co vás napadne, s tím, že to s kapelou ještě proberete, a oni vám napíšou, že to celé berou. Natáčení se muselo stihnout za jeden den, takže co jsem si vymyslel, musel jsem si vyžrat. Je ale třeba podotknout, že všichni kluci v čele s Matějem ve svých hereckých výkonech neudělali chybu. Takže to byla radost. Dostkrát jsem za kamerou měnil trenky. Baví mě točit pro Wohnouty pomalu víc než pro vlastní kapelu,“ komentuje natáčení režisér.