Věra Míšková, Právo

Špión, který mi dal kopačky





Audrey a Morgan jsou nejlepší přítelkyně, které se nevědomky zapletou do mezinárodního spiknutí poté, kdy jedna z žen zjistí, že její bývalý přítel byl ve skutečnosti špión. Svět špiónů ale není úplně připravený na dvě všehoschopné ženské.

Špión, který mi dal kopačky, USA 2018, akční komedie, 117 min., režie: Susanna Fogelová, hrají: Mila Kunis, Kate McKinnon, Sam Heughan, Justin Theroux a další.

Hell Fest: Park hrůzy





Parta kamarádů si jde užít do zábavního parku hrůzy. Uprostřed strašidelných atrakcí je ale začne terorizovat a pronásledovat skutečná hrozba. Maskovaný zabiják. Jak se dovoláte pomoci v místě, kde si všichni myslí, že šílenec, který se vás pokouší zabít a likviduje vaše kamarády, je součástí show?

Hell Fest: Park hrůzy, USA 2018, horor, 89 min., režie: Gregory Plotkin, hrají: Amy Forsythová, Regin Edwards, Christian James, Bex Taylor-Klaus a další.

Který je ten pravý?





Alici je čtyřicet, má dvě děti, rozešla se s manželem a vrací se zpátky do rodného města, aby si utřídila myšlenky a začala znovu. Život přece začíná po čtyřicítce a nemůže existovat lepší start než narozeninová party s kamarádkami! Jenže s tím návratem do normálu to nebude snadné: na oslavě potkala Alice tři mladíky, s jedním z nich strávila noc a všem nabídla, že u ní mohou chvíli bydlet. V domě má teď velkou rodinu a také nebezpečně se rozvíjející romantický vztah. A pak se ve dveřích objeví bývalý manžel s kufrem v ruce...

Který je ten pravý?, USA 2017, romantická komedie, 97 min., režie: Hallie Meyersová Shyerová, hrají: Reese Witherspoonová, Michael Sheen, Nat Wolff, Jon Rudnitsky, Candice a další.