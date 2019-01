Jaroslav Špulák, Právo

Klip k písni vidělo na YouTube již více než 162 milionů lidí. Následovaly tři další singly vydané během loňského roku a letos v lednu vyšel Mertonové albový debut Mint.

Je to příjemná kolekce, které vládne zmíněný singl. Ne že by na něj tvůrci alba bezhlavě další skladby pouze nabalovali, No Roots je nicméně velmi chytrá a zdravě nakažlivá písnička, která Mertonové jasně určila ráz dalšího autorského a interpretačního směřování.

Jedenáct skladeb na desce má popový charakter a jsou v něm patrné taneční prvky. Proto je v nich dost syntetických zvuků, což trochu škodí jinak živému pěveckému výrazu Mertonové. Její projev písničky takříkajíc táhne, hudební složka jako by spíše přizvukovala.

Obal alba Mint.

FOTO: archiv umělkyně

V písni Lash Out se výrazově přibližuje kolegyním Pink nebo Kelly Clarksonové, Funny Business a Home Sick jsou zábavné ve své melodice i obsahu, Speak Your Mind a Honeymoon Heartbeat jsou zase působivé balady s poctivou gradací, v nichž pevně vládne Mertonové optimistický a pevný hlas. Navíc se v nich mění nálada alba, po mejdanovém popu z první části dochází i na vážnější nálady.

Mint je rázný debut hudebnice, která ve své mainstreamové cestě nepodléhá mámení naddimenzované produkce, naopak ctí zřetelné melodie. Přesně takový přístup klasický pop potřebuje, stejně tak zajímavý hlas, dobrý autorský potenciál a chuť překonat hit, kterým se tohle všechno podařilo nastartovat. Co na tom, že to třeba vyjde až na další desce.

Alice Merton: Mint Paper Planes, 38:11

Hodnocení: 70 %