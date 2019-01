Novinky

Garcia po rozpadu Kyuss působil v několika kapelách, nejprve krátce vedl Slo Burn, posléze založil formaci Unida. Stabilnější byl soubor Hermano, se kterým natočil na začátku nového tisíciletí tři desky.

Pak se objevil ve skupině Vista Chino, kde se sešli tři členové Kyuss, kromě Garcii ještě bubeník Brant Bjork a baskytarista Nick Oliveri. Původně se jmenovala Kyuss Lives, soud ale nedovolil tento název používat.

Nakonec se Garcia vydal na sólovou dráhu, první sólovou desku vydal v roce 2014.

The Band Of Gold potvrzují, že Garcia nemíní žít jen z minulosti a stále zkouší prorazit s vlastním projektem. Že ale navazuje na legendární kapelu, je patrné už z toho, že producentem novinky je Chris Goss, který stál za deskami Kyuss i Queens Of The Stone Age.

Před Garciou zahrají kanadští Dead Quit, pohybující se mezi doomem a stoner rockem.