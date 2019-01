Jaroslav Špulák, Právo

Dnes je to formace, se kterou je třeba počítat. Před několika dny zveřejnila videoklip k písničce Nahoru dolu, ve kterém je zachycena atmosféra posledních dvou koncertů na turné s Rybičkami 48, sice v Praze a Brně. Hostem v písni je jejich zpěvák a baskytarista Kuba Ryba.

„Na turné s Rybičkami 48 jsme se přiblížili ke svým potenciálním posluchačům. Fanouškovská základna Rybiček 48 je nám totiž velice blízká. Na koncertech to bylo znát. Zahráli jsme první tóny první písničky a měli jsme lidi na své straně. Myslím si, že na turné bylo též patrné, že jsme se už dost věcí naučili a vyvíjíme se,“ řekl Právu kytarista kapely Sendwitch Martin Raien.

Dodal, že od Rybiček 48 se učili především pokoře. „Koncertovali jsme s kapelou, která u nás vyprodává velké sály a je slavná, nicméně její členové a celý tým se k nám chovali jako k sobě rovným. V ničem nás neomezovali, nestahovali nám při koncertech zvuk, což slavnější kapely méně slavným běžně dělají, měli jsme také skvělý servis, ubytování a při všem jsme je mohli sledovat a učit se,“ vysvětlil Raien.

Album z kláštera

Část debutového alba Počátky Sendwitch natočili ve studiu v klášteře v Broumově. Jeho producentem byl Thom z tamní skupiny Imodium, hostem v písni Odraz stromu je broumovská zpěvačka Eliška Buociková.

„Vydáním alba jsme chtěli říct, že jsme tady a plni síly. Chceme dělat muziku, která bude bavit nás i fanoušky. Neradi svou hudbu škatulkujeme, protože se necítíme být ničím omezováni. Jsme ovlivňováni různými styly, které společně s naším pohledem na věc tvoří zvuk kapely Sendwitch,“ přiblížil Raien.

Kapela Sendwitch

FOTO: archiv kapely

V textech většiny písní je prý něco schované. Například skladba Teď a tady, první singl z první desky, pojednává o šikaně a omezování na školách. Patrné to nejvíce bylo z videoklipu, z textu méně. Kapela nechává posluchače, aby při poslechu písniček zapojili představivost, a když na to přijde, dotáhne poselství právě ve videoklipu.

„Koncertně nás v kapele asi nejvíc baví skladba Zůstanou, která je o našem spojení s fanoušky. Hrajeme ji na konci vystoupení, krásně ho uzavírá. Prožitkově je pro nás nejsilnější. Mám ale rád i Odraz stromu, je pro mě velmi osobní a emotivní,“ prozradil Raien.

Byť je na vzestupu skupiny patrné, že její členové dělají věci naplno, jsou samozřejmě rockery se vším všudy. Odehrát co nejlépe koncert je základ, čas poté si dokážou pořádně užít.

„Neuběhne hodiny, aby někdo z nás čtyř pro kapelu něco nedělal. Rokenrolový život k tomu ale také patří. Po loňském koncertě na festivalu Rocktherapy v Orlové jsme v hotelu posbírali veškeré ozdobné palmy a narvali je do jedné koupelny. Pár jsme jich přitom zničili, takže nás to ráno stálo zaplacení škody. Ten nápad nám přišel dostatečně bláznivý na to, abychom ho naplnili. Jinak ctíme zásadu, že co se stane na koncertě v šatně, zůstane tam,“ usmál se Raien.

Střídají se jen bubeníci



Již 5. března vyrazí Sendwitch na turné společně s již zmíněnou Eliškou Buocikovou a broumovskou skupinou Vivian. Začnou v Hradci Králové a hrát budou až do dubna.

„Když jsme hledali kapely, které by mohly jet na turné s námi, ukázalo se, že jich moc není. Nakonec jsme se dohodli s broumovskými Vivian a Eliškou Buocikovou. V Broumově jsme nahrávali první desku, točil ji s námi zpěvák a kytarista tamní skupiny Imodium Thom a celkově jsme si k městu získali vztah. Kde jinde jsme měli najít ty, kteří s námi pojedou na turné?“ dodal s úsměvem Raien.

Sendwitch dnes vedle Raiena tvoří zpěvák a kytarista Daniel Černý, baskytarista Tomáš Smutný a bubeník Antonín Matyásko.