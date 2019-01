Věra Míšková, Právo

Teprve osmnáctiletý scenárista, režisér a kameraman David Balda napsal a natočil film na základě skutečného osudu svého dědečka, armádního pilota Vladislava Baldy a sám o něm říká, že to je „film o útěku za svobodou, o kontrastu mezi službou v armádě a láskou k létání.“

Narušitel, Česko 2019, drama, 90 min., režie: David Balda, hrají: Jiří Dvořák, Petr Kostka, Pavel Neškudla, Stanislav Zindulka, Veronika Arichteva a další.

Favoritka

Titulní postavou je lady Sarah, jediná opora královny Anny, poslední z rodu Stuartovců. Sarah má takřka neomezenou moc, ale posléze musí začít bojovat o královninu přízeň i své postavení s nečekanou soupeřkou, královninou sestřenicí Abigail, která poté, co její rodina zbankrotovala, přijela prosit o práci služebné.

Favoritka, USA, Irsko, Velká Británie 2018, historické drama, 119 min., režie: Yorgos Lanthimos, Olivia Colmanová, Emma Stoneová, Rachel Weiszová a další.

Psí domov

Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit domů. Cestou ji čeká mnoho dobrodružství, noví přátelé, ale i nebezpečí a nástrahy velkého neznámého světa…

Psí domov, USA 2019, rodinný, 92 min., režie: Charles Martin Smith, v českém znění: Jana Páleníčková, Robin Pařík, Terezie Taberyová, Regina Řandová, Jiří Krejčí a další

Prase

Íránské režiséry kdosi brutálně vraždí. Hasan Kasmai je sice také režisér na černé listině islamistického režimu, ale smrt ne a ne přijít. Proč se tajemný zabiják vyhýbá zrovna jemu? Ambiciózní, lehce hysterický a pořádně chcípácký filmař se tedy vydává po krvavé stopě. Z jeho života se od té chvíle stává delirický trip plný nesmyslů, jinotajů a omylů.

Prase, Írán 2018, komediální drama, 108 min., režie: Mani Haghighi, hrají: Hassan Majooni, Leila Hatami, Ainaz Azarhoush, Parinaz Izadyar a další.

Složka 64

Do rukou detektiva Carla Mørcka a jeho asistenta Asada z kriminálního Oddělení Q se dostává další nevyřešený případ. Jak souvisí děsivé, půl století staré tajemství opuštěného ostrova Sprogø se třemi mumifikovanými těly nalezenými za falešnou stěnou jednoho kodaňského bytu? A komu patřila čtvrtá, prázdná židle u prostřeného stolu?

Složka 64, Dánsko/Německo 2018, mysteriózní krimi, 100 min., režie: Christoffer Boe, hrají: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares, Søren Pilmark, Johanne Louise Schmidt a další.

Ovečky a vlci: Veliká bitva

Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu je až do chvíle, kdy se ve vesnici objeví neočekávaní hosté – černí vlci, kteří chtějí, aby se život vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce kořist. Ovečky a vlky teď může zachránit jen spojení sil a týmová práce, aby se do vesnice mohl vrátit klid a harmonie.

Ovečky a vlci: Veliká bitva, Rusko 2018, animovaný, 78 min., režie: Vladimir Nikolaev, v českém znění: Michal Holán, Pavel Vondra, Petra Tišnovská, Martin Sobotka, Martin Zahálka a další.