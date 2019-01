Novinky

Na nejlepšího herce v hlavní roli nominovali Christiana Balea (Vice), Bradleyho Coopera (Zrodila se hvězda), Willema Dafoea (At Eternity's Gate), Rami Maleka (Bohemian Rhapsody) a Viggo Mortensena (Zelená kniha). Na nejlepší herečku Yalitza Apariciovou (Roma), Glenn Closeovou (The Wife), Olivia Colmanovou (Favoritka), Lady Gaga (Zrodila se hvězda) a Melissu McCarthyovou (Can You Ever Forgive Me?).

Rami Malek podal v roli Freddieho Mercuryho přesvědčivý výkon.

Za ženský herecký výkon ve vedlejší roli byly nominovány Amy Adamsová (Vice), Marina de Tavira (Roma), Regina Kingová (If Beale Street Could Talk), Emma Stoneová (Favoritka) a Rachel Weiszová (Favoritka).

Z filmu Favoritka

Z mužů to jsou Mahershala Ali (Zelená kniha), Adam Driver (Blackkklansman), Sam Elliot (Zrodila se hvězda), Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?) a Sam Rockwell (Vice).

Z filmu Roma

Na nejlepší cizojazyčný film kandidují Capernaum, Never Look Away, Roma, Studená válka a Zloději. V oblasti dokumentárních filmů mají šanci díla Free Solo, Hale County This Morning, This Evening, Minding the Gap, Of Fathers and Sons a RBG.

Nominace na filmovou píseň roku mají skladby All The Stars z filmu Black Panther, I'll Fight z filmu RBG, Shallow z filmu Zrodila se hvězda, The Place Where Lost Things Go z filmu Mary Poppins se vrací a When A Cowboy Trades His Spurs For Wings z filmu The Ballad of Buster Scruggs.

Zelená kniha (Green Book) s Viggo Mortensenem

Na nejlepší celovečerní animovaný film kandidují Úžasňákovi 2, Psí ostrov, Mirai, Raubíř Raplh a internet a Spider-Man: Paralelní světy.

V kategorii adaptovaných scénářů figurují The Ballad of Buster Scruggs, BlacKkKlansman, Can You Ever Forgive Me?, If Beale Street Could Talk a Zrodila se hvězda. Z původních scénářů mají nominaci First Reformed, Zelená kniha, Roma, Favoritka a Vice.

Úžasňákovi 2

Za filmovou hudbu byly nominovány snímky Black Panther, Blackkklansman, If Beale Street Could Talk, Psí ostrov a Mary Poppins se vrací, za střih Blackkklansman, Bohemian Rhapsody, Favoritka, Zelená kniha a Vice.

Oscary budou předány v Los Angeles v noci z 24. na 25. února.