Eva Vejdělková, Právo

Seriál ze stejnojmenného severočeského města, jehož třetí díl se objeví na ČT 1 dnes večer, baví absurdními situacemi, jimž tvůrci svoje hrdiny vystavují, a sympatie získává i autentičností, k níž patří také určitá „nekorektnost“ spojená s charaktery hlavních postav. Přesněji řečeno, hrdinové seriálu jsou plní předsudků a bez obalu se s nimi pochlubí, ať to stojí, co to stojí. A tvůrci jim v nich – rovněž bez skrupulí – máchají nos.

Tvůrčí dvojice se zaměřila na prostředí dělnického města, ve kterém je problém sehnat práci a vůbec „se tu blbě žije“, zvlášť když si to člověk navíc neustále sám komplikuje, právě jako Luděk (Martin Hofmann) a jeho kámoši z hospody Severka. Těžko ale asi najít kout v České republice, v němž by neznali jak podobnou partičku štamgastů, tak nějakého toho spořádaného a spokojeného Frantu v oranžovém mundúru a nešťastného, namachrovaného Luďana (Martin Hofmann), který neustále vězí po kolena v průšvizích, vymlouvá se přitom na kdeco kolem a jeho největší starostí je „jak tohle vysvětlím klukům“.

Česká televize uvádí seriál Most!

FOTO: Česká televize

Se spokojeným přežíváním v Severce, kam smí Rom Franta jen pod podmínkou, že bude sedět na rohu stolu a „držet úhel“, aby nebyl zvenčí vidět, je však pro všechny konec, když se v Mostu objeví Luďkův brácha, který z něho odjel jako Pavel, ale vrací se jako transsexuální Dáša. Afektovaná osůbka, s nezbytně žensky růžovými doplňky a drahým psíkem, je nejen zatraceně atraktivní, ale hlavně pevně rozhodnutá přimět Luďka i všechny staré známé, aby ji v její nové podobě přijali.

To se ukáže jako zásadní problém, protože jediný, kdo se na Dášu dokáže podívat bez předsudků, je právě „ostrakizovaný“ Franta, který se zalíbením konstatuje, že „Pavla udělali pěkně“. Nicméně sebevědomý Luďan, který nechce bráchu ani vidět, to snadno vysvětlí tím, že „Franta je menšina a ty seš ještě menší menšina, vole“.

Když hned zkraje seriálu okomentuje Luďkovo buranství romská uklízečka slovy „on není rasista, on je to jen debil“, předznamenává tím zároveň následující dění, protože se jako „debil“ postupně ukazuje kdekdo. Od Luďkovy bývalé ženy Ilony hystericky vzlykající při představě, že by z jejich pubertálního syna Tondy mohl být homosexuál, po exkomunikovaného faráře, který káže nad pivem a panáky o světě a Satanovi, načež se druhý den něžně diví, že ho někdo vzal vážně.

K prozatím zdařilému vyznění seriálu zásadně přispívá i Martin Hofmann jako Luďan, jehož komediální talent si Prušinovský s Kolečkem ověřili už v Trpaslíkovi, nicméně v Mostu dostal mimořádnou příležitost. Vynikající je zatím i Zdeněk Godla jako Franta, Cyril Drozda coby farář nebo Michal Isteník jako hospodský Eda.