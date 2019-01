Stanislav Dvořák, Novinky

Butler se narodil v USA, ale jako dítě se přestěhoval do Austrálie, kde v šestnácti začal hrát na kytaru. Hraje akusticky i elektricky, na rezofonické kytary, bendža, harmoniku nebo didgeridoo. To vše obaluje do nejrůznějších efektů.

Je frontmanem John Butler Tria, které založil v australském Fremantlu v roce 1998. Vydali úspěšná studiová alba jako Three, Sunrise Over Sea, Grand National a April Uprising. Někdy vystupuje také sólově, sám vydal např. EP One Small Step.

John Butler

FOTO: Colours of Ostrava

Začínal hrát doslova na ulici, ale dnes patří k nejbohatším australským umělcům a tisk mu přezdívá „million dollar hippie“. Jeho přístup ale zůstává pořád alternativní, nemá rád korporace a podporuje dobročinné organizace ekologického, sociálního a uměleckého charakteru. S manželkou, hudebnicí Danielle Caruanaovou, vychovávají dvě děti.

Osmnáctý ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 17. do 20. července 2019 opět v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Prvními oznámenými jmény jsou The Cure, Florence + The Machine, Rag'n'Bone Man, Mogwai, Mariza, Shaka Ponk, Kronos Quartet, Hiromi, Xavier Rudd, Tom Walker, Lewis Capaldi, Sons of Kemet XL, Mathias Eick, Paolo Fresu Devil Quartet a Gang of Youths.