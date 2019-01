Jaroslav Špulák, Právo

Aurora Aksnesová, na pódiu pouze Aurora, dorazila v rámci turné, na němž podporuje své loňské osmipísňové album Infections of a Different Kind – Step 1. A činila tak svědomitě, protože z něho nezazněla jen jedna skladba, sice ta poslední a současně titulní. Další ano, a zbytek tvořil výběr z jejího debutu All My Demons Greeting Me as a Friend (2016), jenž se postaral o to, že její jméno aktuálně na evropské hudební scéně rezonuje.

Jestliže písničky na debutu jsou spíše elektropopové, v nových je patrný větší vliv nálad indie scény. V popu ale Aurora dlí stále, její tvorbu lze v tomto ohledu vnímat jako neotřelou.

Ve stavbě skladeb ctí melodii a atmosféru, rovněž aranže i gradaci. Nepřehání to naopak s produkcí, takže písně zůstávají dostatečně čitelné a přehledné. Nad tím vším dominuje její zpěv, v němž se při její velmi tiché komunikace s publikem, která koncertu zoufale brala spád, odhalily pevnost, jistota i výrazová průbojnost.

Oproti koncertům na festivalech Colours of Ostrava nebo Grape je dnes Aurora na pódiu sebevědomější. Zatímco na zmíněných akcích loni a předloni působila dojmem, že až tak nevěří v úspěch svých děl, v Praze to už byla umělkyně, jež zná svou cenu a je takříkajíc pevná v kramflecích.

Jako interpretka skvěle pracuje s dynamikou, umí bleskově měnit výraz, a přitom zůstává stylově čitelná. Melancholii mísí v písničkách s temnými pasážemi, v mnoha částech jim pak navzdory nepříliš optimistickým textům dává v přednesu jiskru, která je prozáří.

A byť se pohybuje na popové scéně, nemusí svému bytí na pódiu propůjčovat laciný erotický odér, aby byla dostatečně přitažlivá a charismatická. Vždy když začala zpívat, svět jako by se točil kolem ní. To i ve chvílích, kdy se aranžérské nápady v písních podobaly některých ze skladeb minulých, a bylo zřejmé, co přijde. Ta hudební euforie pokaždé stála zato.

Večer velmi vkusně a stylově zahájila česká skupina Vesna. Aurora si ji pro pražský koncert sama vybrala s dodatkem, že je přesvědčená o tom, že jí budou její fanoušci také hudebně rozumět. Stalo se.

Vesna je osvěžení české scény. Nese příjemné melancholické písně čerpající z kořenů slovanské kultury a interpretuje je velmi přesvědčivě.

