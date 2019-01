Kristýna Pechová, Právo

„Jako teenager jsem vlastně neznal nikoho, kdo by dělal to, co já teď. Proto mi to přišlo velmi nedosažitelné. Trávil jsem spoustu času skládáním, byl to sen v mé hlavě,“ popsal své šestnáctileté já Tom Odell, britský zpěvák, skladatel a talentovaný pianista v rozhovoru pro Vogue.

Ačkoli nebyl přijat na uměleckou vysokou školu, svého snu se nevzdal. Hrál všude, kde mohl, přestože se nejednalo o špičkové podniky. Musel se naučit své umění prodat, a jeho práce se vyplatila.

V roce 2012 podepsal smlouvu s Columbia Records a vydal čtyři písně pod názvem Songs from Another Love, díky nimž byl nominován a získal cenu Brit Award for Critics’ Choice.

Tom Odell

FOTO: ČTK/DPA/Jörg Carstensen

Píseň Another Love se v několika zemích umístila v první desítce hitů a v roce 2013 byla znovu vydána, tentokrát jako součást Odellova prvního alba Long Way Down. Získalo několik velmi se od sebe lišících hodnocení. Přestože s ním absolvoval dokonce dvě turné, britský hudební magazín NME jej nemilosrdně zkritizoval. Zpěváka však podpořila britská zpěvačka Lily Allenová a jeho budoucnost tehdy začala.

Jako odpadlík



Hudba, kterou prezentoval ve svém prvním albu, se dá popsat jako melodický pop s prvky gospelu. Sentimentálně i vášnivě v písničkách vypráví o lásce, životě a náladě. Jeho texty jsou lyrické a skrze ně posluchačům předkládá příběh. Balady Another Love, Can’t Pretend a I Know dodnes prezentuje na živých vystoupeních pro dokreslení atmosféry.

V dubnu 2016 Tom Odell oznámil příchod svého druhého alba – Wrong Crowd. „Nemohu si pomoci, nevím jak. Hádám, že jsem vždycky trávil čas s tím špatným davem,“ charakterizuje se těmito slovy v titulní písni. Myšlenku, kterou dal v desce, jejíž název lze volně přeložit jako Špatný dav, rozvinul v rozhovoru pro Vogue.

„Vždycky jsem si připadal jako odpadlík. Je to asi součást toho být skladatelem. Místo abyste byli v baru, zíráte ven přes zamrzlé okenice. Jsem převážně pozorovatel,“ řekl o svém životě.

Následovalo turné No Bad Days, na kterém oznámil příchod své třetí desky Jubilee Road. Ta vyšla v říjnu loňského roku.

V rozhovoru pro ITV sdělil, že se jedná o jeho doposud nejosobnější desku. První singl If You Wanna Love Somebody je z jeho strany všeobecným vyjádřením lásky, inspirovaným příběhy lidí, se kterými se ve svém životě setkal. Následovalo uvedení procítěného duetu Half As Good As You se zpěvačkou Alicí Mertonovou.

Víc v klidu



Neznalý posluchač by mohl hodnotit jeho tvorbu jako jednotvárnou a nijak odlišnou od ostatního současného popu.

Sám zpěvák se ostatně nepovažuje za výjimečně vynikajícího umělce, tvrdí ale, že na koncertech baví fanoušky svým osobitým podáním. Podává upřímné texty a melodie, které dělají jeho tvorbu unikátní.

„Cítím se daleko víc v klidu než dřív. Deska Wrong Crowd byla spíš o hledání jakéhosi alter ega. Psal jsem fiktivní příběhy, vymyslel jsem si neexistujícího hrdinu. Byl jsem to napůl já a napůl někdo jiný. Nyní jsem se daleko víc zajímal o opravdové lidi. A přestože deska není o mně, daleko víc vypovídá o tom, kdo jsem a co prožívám. Je upřímnější. Také je to radostnější album než ta předchozí. Je v něm naděje,“ řekl Tom Odell loni v rozhovoru pro Právo.