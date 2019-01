Věra Míšková, Právo

Kursk

Během námořního cvičení v srpnu 2000 bylo na palubě jaderné ponorky 118 členů posádky. 12. srpna otřásly trupem mohutné exploze, které plavidlo poslaly do hloubky 108 metrů, na dno arktických vod Barentsova moře. Záchrannou operaci komplikuje zchátralé vybavení a odmítavý postoj ruské vlády přijmout zahraniční pomoc…

Kursk, Belgie/Lucembursko 2018, drama, 117 min., režie: Thomas Vinterberg, hrají: Matthias Schoenaerts, Léa Seydouxová, Colin Firth, Max von Sydow, Michael Nyqvist a další.

Skleněný

Z filmu Vyvolený se vrací David Dunn s nadpřirozenými schopnostmi a Elijah Price, známý pod pseudonymem Pan Skleněný. Z thrilleru Rozpolcený zase Kevin Wendell Crumb a jeho vícenásobné identity. A právě narušeného Crumba sleduje v novém thrilleru David Dunn.

Skleněný, USA 2019, sci-fi thriller, 129 min., režie: M. Night Shyamalan, hrají: Samuel L. Jackson, Bruce Willis, James McAvoy, Anya Taylor-Joy a další.

Amatéři

Řetězec Superbilly má rozhýbat ospalé švédské městečko Lafors. Aby město přesvědčilo německý diskont k investici, rozhodne se pořídit nabubřelé reklamní video, které vyzdvihne jeho klady. Proti se ale postaví dvě dívky z imigrantských rodin. Vyzbrojené mobily a selfie tyčemi se rozhodnou dát hlas těm, kteří se do oficiální verze nehodí.

Amatéři, Švédsko 2018, komedie, 102 min., režie: Gabriela Pichlerová, hrají: Zahraa Aldoujaili, Yara Aliadotterová a další.

Husí kůže 2: Ukradený Halloween

Parta teenagerů oživí příšery uvězněné v knihách. Strašidelná monstra, v čele s loutkou Slappym, jsou rozhodnuté ovládnout svět. Tuto pohromu mohou odvrátit jen Sam, Sonny a jeho sestra Sarah. Čas však hraje proti nim…

Husí kůže 2: Ukradený Halloween, USA 2018, hororová komedie, 84 min., režie: Ari Sandel, hrají: Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris, Ben O'Brien a další.

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět

Medvěd Norm si v New Yorku užil chvíle slávy i průšvihy a zmatky. Hlavní úkol ho ale čeká doma. Chamtivá korporace začala těžit led jeho domova a Norm se odhodlá k bláznivému kroku. O osudu jejich cenného ledu rozhodne jedno velkolepé hokejové utkání. Sob do brány, lumíci do obrany, tuleňové na křídla a medvěd do útoku...

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět, USA/Indie 2018, animovaná komedie, 90 min., režie: Tim Maltby.

Zjevení

Vatikán najme novináře Jacquese na speciální vyšetřování: v jedné malé francouzské vesnici údajně došlo ke zjevení. Mladá, citlivá a zbožná Anna tvrdí, že na vlastní oči viděla Pannu Marii. Díky této příhodě se kolem dívky začne točit spousta nápadníků a ona váhá mezi svou vírou a nabídkami k sňatku. Na vyšetřování se vedle Jacquese podílí duchovní a skeptici a Jacques odhaluje, jak na ně tlačí církev, jejíž základy se otřásají v základech.

Zjevení, Francie 2018, drama, 137 min., režie: Xavier Giannoli, hrají: Vincent Lindon, Galatéa Bellugiová, Patrick d'Assumçao, Anatole Taubman, Elina Löwensohn a další.