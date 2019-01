jaš, kul, Právo

„Turné po boku kapely Rybičky 48 je to nejlepší, co nás doposud mohlo potkat. Byl to obrovský zážitek od sednutí do dodávky přes koncert až po to, jak jsme jezdili zpět domů,” tvrdí zpěvák skupiny Sendwitch Daniel Černý.

„Měli jsme a doteď stále máme neskutečnou odezvu od fanoušků Rybiček 48 a za to jsme nesmírně vděční. Ostatně tu atmosféru, kterou jsme měli možnost prožívat, můžete vidět v našem novém klipu,“ dodává kytarista Martin Raien.

Kapela Sendwitch začíná nahrávat nové album.

FOTO: archiv kapely

Skupina Sendwitch loni vydala první album s názvem Počátky. Téměř po roce se nyní vrhá do tvorby další desky, z níž je i singl Nahoru dolu. K němu letos Sendwitch v březnu vyjede na Nahoru dolu Tour 2019, na němž jej doprovodí kapela Vivian a Eliška Buociková.

Koncertní série odstartuje 5. března v Hradci Králové. Nové album pak spatří světlo světa na jaře roku 2020 a bude spojené s doposud největším vlastním koncertem v historii kapely.