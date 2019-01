Věra Míšková, Právo

Z těch prvních to bude v lednu Favoritka, jejíž titulní postavou je lady Sarah (Rachel Weiszová), jediná opora královny Anny, poslední z rodu Stuartovců. Sarah má takřka neomezenou moc, ale posléze musí začít bojovat o královninu přízeň i své postavení s nečekanou soupeřkou, královninou sestřenicí Abigail (Emma Stoneová). Ta poté, co její rodina zbankrotovala, přijela prosit o práci služebné. Olivia Colmanová má za roli Anny čerstvě v kapse Zlatý glóbus.

Rodiče už mají jistě na leden zapsanou animovanou Ledovou sezónu s podtitulem Medvědi jsou zpět i dobrodružný rodinný film Psí domov od autora bestselleru Psí poslání.

Do kin jde vítěz Karlových Varů

Milovníci velkých dramat podle skutečných událostí by neměli minout Kursk dánského režiséra Thomase Vinterberga, který na plátně oživil katastrofu ruské jaderné ponorky K-141 Kursk v srpnu 2000 v Barentsově moři.

V únoru dostanou děti film Jak vycvičit draka 3 i Lego příběh 2 a milovníci historických dramat Marii, královnu skotskou. Ve filmu o sporu dvou výjimečných žen o jeden trůn hraje Marii Stuartovnu Saoirse Ronanová a Alžbětu I. Margot Robbieová.

Nejslavnější filmový pár současnosti, Penélope Cruzová a Javier Bardem, exceluje ve filmu Všichni to vědí, který zahajoval loňský canneský festival. Ztvárnil dávné milence, mezi nimiž to nikdy nepřestalo jiskřit.

V únoru vstoupí do kin i vítěz loňského karlovarského festivalu Je mi jedno, že se zapíšeme do dějin jako barbaři, na němž se s rumunskými filmaři (scénář a režie Radu Jude) koprodukčně podílela i česká společnost Endorfilm. S pokračováními úspěšných filmů přijde například francouzská komedie Co jsme zase komu udělali? nebo americký horor Všechno nejhorší.

Březen odstartuje laureátem čtyř Zlatých glóbů, filmem Green Book. Viggo Mortensen má cenu za roli vyhazovače z italsko-americké čtvrti v Bronxu, který je šoférem u špičkového černošského pianisty (oceněný je i jeho představitel Mahershala Ali), aby ho vozil na koncertním turné z Manhattanu až do jižanských států. Snímek má Zlatý glóbus také za scénář a nejlepší film v kategorii komedie/muzikál.

Premiéru má Captain Marvel, který se odehrává v devadesátých letech dvacátého století, tedy v dosud neviděném období filmového světa Marvel. Hrdinkou animovaného Kouzelného parku je June, šikovná holka s bezmeznou fantazií a touhou vytvořit nejbáječnější zábavní park na světě. Neskromné přání se jí splní dřív, než by čekala, ale bude to chtít spoustu práce…

Hraný je další rodinný film Dumbo filmového mága Tima Burtona. Majitel cirkusu (Danny DeVito) v něm pověří bývalou hvězdu (Colin Farrell) a její děti, aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku v cirkuse s upadající slávou. Poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus velký návrat. Má to ale háček...

Tom Hanks hercem i scenáristou



Laureát dvou hereckých Oscarů za Philadelphii a Forresta Gumpa, Tom Hanks, napsal scénář dramatu o námořním důstojníkovi za druhé světové války. Ve snímku nazvaném Greyhound hraje hlavní roli.

V dubnu zažijí diváci dobrodružství malé berušky a jejích rodičů, kteří se ve filmu Mrňouskové 2: Daleko od domova vydávají na cestu, aby zachránili své dítě, jež uvízne v kartonové krabici a je posláno do Karibiku. Z říše komiksů přijdou do kin Shazam!, Hellboy i Avengers: Endgame a milovníci hororů vyrazí na Řbitov zvířátek.

V květnu se diváci mohou těšit na legendu Pokémon: Detektiv Pikachu a pokračování akčního filmu John Wick 3: Parabellum. Brad Pitt se vydá k planetě Neptun ve sci-fi Ad Astra a Taron Egerton hraje Eltona Johna ve snímku Rocketman.

A červen přinese několik pokračování: Godzilla II Král monster, X-Men: Dark Phoenix, Muži v černém: Globální hrozba a animovaný Tajný život mazlíčků 2.