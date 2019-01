Stanislav Dvořák, Novinky

Skupina představila v rádiu BBC novinku All Over Now, natočenou nedlouho před zpěvaččinou smrtí, která nastala 15. ledna 2018. Písnička je o ženě, která unikla ze začarovaného kruhu násilí. Dolores byla její autorkou, ale nedokončila ji, to za ni udělala kapela.

Kytarista Noel Hogan řekl BBC, že práce na píničce byla pro něj emocionálně vyčerpávající. „Nejtěžší pro nás bylo začít se probírat těmi demo nahrávkami pár měsíců po její smrti... za začátku bylo těžké slyšet z repráků Dolores.”

Z rozdělaných věcí dokázala skupina sestavit celou desku. Bude se jmenovat In The End a vyjde v dubnu. Skupina se rozhodla, že poté se navždy rozejdou. Doufají, že poslední deska bude oslavou Dolores a dědictví, které zůstalo po kapele.

Utonula ve vaně



Příčinou smrti zpěvačky Cranberries Dolores O'Riordanové bylo utonutí ve vaně v důsledku otravy alkoholem. O'Riordanová zemřela 15. ledna loňského roku v hotelovém pokoji v Londýně, kde byla společně s kapelou. Bylo jí 46 let.

Podle vyšetřovatelů nebyly na jejím těle nalezeny žádné stopy po násilí či sebepoškozování, podle krevních testů však před smrtí vypila nadměrné množství alkoholu. Zpěvačka trpěla bipolární afektivní poruchou.

S Cranberries prodali 40 miliónů alb a stali se jednou z nejúspěšnějších irských kapel.