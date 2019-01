Stanislav Dvořák, Novinky

Liam Gallagher založil s bratrem Noelem skupinu Oasis a společně získali sedmnáct ocenění NME, devět ocenění Q Awards či čtyři MTV Europe Music Awards. V roce 2009 se ve zlém rozešli.

Liam Gallagher pak pokračoval pod názvem Beady Eye. Po dvou albech následovala pauza a pak se triumfálně vrátil s albem As You Were.

Michael Kiwanuka

FOTO: Colours of Ostrava

Dále na festivalu vystoupí francouzsko-anglická herečka a zpěvačka Charlotte Gainsbourg, dcera pařížského bouřliváka Serge Gainsbourga a britské herečky Jane Birkin, kanadský surf rocker Mac DeMarco, malijské duo Amadou & Miriam a legendární americký gospel-blues-soulový soubor Blind Boys of Alabama nebo vítěz ankety BBC Sound of..., zpěvák Michael Kiwanuka. Více informací na www.pohodafestival.sk.