„Poprvé jsme si klip nedělali sami, ale svěřili jsme ho do rukou někomu, komu důvěřujeme. Spolupracovalo se nám velice dobře, ale bylo to takové malé velké dobrodružství. Především to, že vznikl pouze během dvou zimních natáčecích dnů, tedy něco méně než dvakrát osm hodin natáčení. To je dost úlet, když se na to dívám zpětně,“ soudí šéf kapely Poletíme? Rudolf Brančovský.

Písnička i klip reflektují realitu každodenního života, stejně jako to, že ať už jste dělník nebo milionář, máte vlhký byt nebo zámek, lásku a sounáležitost potřebujeme všichni stejně. Klip se natáčel v Brně a jeho okolí.

Poletíme? při natáčení klipu.

FOTO: archiv kapely

„Zavolala mi naše společná kamarádka a ředitelka Supraphonu Iva Milerová s tím, že je napadlo, jestli bych se nepokusila vytvořit jim klip. A já zase poprosila kamaráda Jirku Zemana, aby mi s tím pomohl, a vymysleli jsme pár možností na scénář. Kluci si vybrali, co jim přišlo nejlepší a pak jsme odjeli na tři dny do Brna," vysvětluje Poláková.