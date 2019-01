Stanislav Dvořák, Novinky

Festival bude probíhat do 29. března a slavnostní zakončení včetně vyhlášení vítěze sekce Nová Evropa, Amnesty International Febiofest Award či soutěže I ty jsi filmařem bude ve čtvrtek 28. března v CineStar Anděl. Do regionů se Febiofest vydá od 1. do 18. dubna 2019.

„Letošní ročník nabídne šestnáct festivalových sekcí včetně soutěžní Nové Evropy, sekce Panorama (nejzajímavější a nejúspěšnější festivalové filmy), Central Park (sekce pro široké publikum) či Masters (nové filmy slavných režisérů). K vidění budou též u diváků velmi populární sekce teritoriální jako Made in USA (nezávislá tvorba z USA), Světla severu (filmy ze Skandinávie) či Ozvěny Balkánu. Od samého vzniku festivalu je jeho nedílnou součástí také Queer Now (sekce gay a lesbických filmů) a nově jsou do programu zařazeny sekce Classics (klenoty světového filmového fondu) a TV now (televizní a seriálová tvorba),” informovala mluvčí festivalu Gabriela Vágner.

Festival nabídne také netradiční zážitek propojující kinematografii s gastronomií - Culinary Cinema. Od pátku 22. března do neděle 24. března budou milovníci kvalitního kuchařského umění sledovat jeden ze tří tematických filmů (Tazzeka, Albert Adrià, génius v kuchyni, Velká žranice), jež po projekci doplní speciální večeře s menu vytvořeným k daným filmům.

„Menu vymysleli a uvaří uznávaní kuchaři z Gourmet Academy Filip Sajler (Kluci v akci, Perfect Catering & Perfect Canteen) a Lukáš Čížek (Fusion, Farma Vrchlabí). Velkou výzvou bude kontroverzní snímek Velká žranice s Marcellem Mastroiannim a Philippem Noiretem, ke kterému kuchaři přizvou i kolegu Martina Staňka (Perfect Canteen),” uvedla mluvčí.

Veřejnost porotou

Diváci se mohou hlásit do poroty sekce Nová Evropa, která propaguje začínající filmaře. Podmínkou je věk nejméně 15 let. Třiatřicet členů poroty vybere prezident festivalu Fero Fenič. Přihlásit se lze do 10. února 2019. Podrobnosti na www.febiofest.cz.

Febiofest také vyhlašuje soutěž krátkých amatérských filmů, tentokrát ve dvou kategoriích – jednotlivci a školní týmy.

„Tématem sedmého ročníku soutěže je šíření falešných a poplašných zpráv na internetu – fake news, hoax. Tvůrci by měli natočit krátký film či video o délce 1 až 3 minuty a poslat jej do 20. února 2019 do soutěže. Vítěz kategorie jednotlivec získá 20 000 Kč, mobilní telefon a voucher do videotéky O2, vítězové kategorie školní tým pak finanční dar v hodnotě 30 000 Kč a vstupenky na festival,” dodala mluvčí.