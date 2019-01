jaš, kul, Právo

Zlatým hřebem se však stala po střechu zaplněná brněnská Hala Vodova, která byla zatím největším samostatným koncertem skupiny. Nadšení a energie pěti tisíc fanoušků i kapely samotné je zachyceno a sestřiháno v novinkovém live klipu Na první dojem.

Zpěvák a baskytarista Kuba Ryba říká: „Máme nový klip, který můžete brát jako náš novoroční projev. Klip byl natočen na vyprodaných koncertech v Paláci Lucerna v Praze a v Hale Vodova v Brně. Tím pádem se v roli herců objevuje pár tisíc vás, fanoušků. My vám chceme poděkovat, protože vy nejste komparz, ale naše hlavní hvězdy a bez vás by nemělo nic z toho, co děláme, smysl.“

Kapela brzy vyjede na Pořád nás to baví Tour, které odstartuje 8. února v Písku.