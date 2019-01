Miroslav Homola, Právo

„Od počátku, kdy jsme navázali spolupráci s Divadlem Bolka Polívky jsme hledali vhodný titul pro toto divadlo. To se nám doufám podařilo, stejně jako se nám podařila volba skvělých herců Milana Kňažka a Evy Novotné,“ uvedl k inscenaci hostující režisér představení Petr Halberstadt.

„I já jsem rád, že volba padla na mne. Horská dráha se stane už třetím představením, které v současnosti v ČR hraju. Je to dobrá hra a já patřím k hercům, kteří si myslí že divadlo by mělo být zábavné a tohle zábavu slibuje. Už proto, že zde představuji starého pasáka, který si v době nepřítomnosti své ženy pozve do bytu náhodnou známou z baru. To je vše, co mohu prozradit, snad dodám ještě to, že diváky čeká i řada překvapení,“ uvedl čtyřiasedmdesátiletý Kňažko, který zároveň odmítnul pochvalu od o třicet let mladší herecké partnerky.

„Už jen stát na jevišti vedle takového mistra je pocta a hrát s ním je pak opravdu zážitek,“ vysekla poklonu Kňažkovi Novotná. „Takhle už se mluví jen o mrtvých,“ smál se zjevně polichocený herec, který sehraje svoji roli zhruba ve stejném věku, jako Alain Delon, který v této francouzské hře zazářil po jejím napsáni při premiéře v roce 2004. Jak se oba herci shodli, jevištím už dost často chybí jednoduchý příběh s dobrým textem, který dává vyniknout ryzímu hereckému kumštu na úkor výpravných scén, světel, efektů a podobně.

„Zkoušíme od září, ovšem s dost velkými pauzami, takže máme napilno. Ovšem na nějaké improvizace zatím nepomýšlíme. Rozhodně nechceme být chytřejší než autor Eric Assous i když se samozřejmě po zvládnutí jeho textu případné herecké nadstavbě bránit nebudeme,“ dodal režisér. Dramaturgii představení, ve kterém se bude dokonce i tančit a také muzika v něm dostane místo, má na starosti Jan Kroupa a o scénu se postaral Jaroslav Milfajt.

Představení bude v Brně nasazené zhruba dvakrát v měsíci a počítá se i se zájezdy po republice. A jak premiéra dopadne? Podle Kňažka jednoznačně dobře. Předpověděli to prý astrologové mimo jiné i z data 11.1.