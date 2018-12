šíd, kul, Právo

Umělkyně na albu spolupracovala především se členy domovské skupiny. V textech se zaměřila na osobní příběhy, objevování sebe sama i každodenní radosti ze života ve 21. století.

Na albu jsou slyšet nejen syntezátory a hymnické popové refrény, ale i smyčcový kvartet a gospel. Hudba balancuje mezi zvukem tanečních klubů a melancholií filmových soundtracků. O produkci se postarali Tomáš Konůpka a Nèro Scartch, kteří s Dařbujánovou spolupracují v kapele.

„Momentálně procházím ideálním rozpoložením, kdy už jen nenadávám a nestěžuju si, ale snažím se naučit víc si užívat hezkých věcí a momentů, i když jich třeba zrovna moc není. Zkrátka chci najít vždycky něco pozitivního, ačkoliv zrovna procházím peklem,” uvedla zpěvačka. „Sólová deska je hlavně pro radost. Jde o splnění mého dlouholetého přání.“

Žofie Dařbujánová

FOTO: Jan Šída, Právo

Název debutu High On Being vychází z textu písně Garden Of Eden, na které se podílel uznávaný český pianista a skladatel Ondřej Pivec.

„Nejenže do písně nahrál hammondky, ale také nás spojil s brooklynským gospelovým sborem vedeným Stephanie Fisherovou, který je v písničce Garden Of Eden slyšet. To je má velká srdcovka,“ vysvětlila zpěvačka.

K výsledné podobě desky přispěli také kytarista a stálý host Mydy Rabycad Ondřej Slánský a violoncellistka Barbora Holá, dlouholetá kamarádka a bývalá spolužačka Dařbujánové.