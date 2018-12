Jaroslav Špulák, Právo

Rihanna informaci zveřejnila poté, kdy jí jeden z fanoušků položil dotaz, jenž se týkal vydání další její desky. Odpověděla velmi jasně a krátce, napsala „2019“.

Rihanna, vlastním jménem Robyn Rihanna Fentyová, se jako šestnáctiletá přestěhovala z Barbadosu do USA. Debutovala v roce 2005 albem Music Of The Sun, se kterým se stejně jako s dalšími sedmi studiovými deskami probojovala do první desítky albového žebříčku Billboard 200. Ten však poprvé dobyla až s albem Unapologetic (2012) a tento úspěch se jí podařilo zopakovat i s nahrávkou Anti (2016).

Je držitelkou devíti cen Grammy, dvanácti American Music Awards včetně Icon Award, dvou Brit Awards a desítek dalších hudebních ocenění.