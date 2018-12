Věra Míšková, Právo

Příběh skupiny chlápků, kteří se věnují mužskému synchronizovanému plavání, rozesmál i dojal publikum na letošním canneském festivalu a o dva měsíce později zakončil ten karlovarský. Nyní vstupuje do českých kin.

Hlavní postava Bertrand v podání francouzské hvězdy Mathieua Amalrica trpí klasickou krizí středního věku. Bezcílně bloumá životem a neví, co si s jeho druhou polovinou počít. Když odpoví na inzerát, který hledá nové členy do mužstva synchronizovaného plavání, netuší, že mezi proplešatělými akvabelami s povislými svaly na rukou i na břiše najde nejen nové přátele, ale i novou chuť do života a úsilí ještě jednou něco dokázat.

Podobně jako v legendární britské komedii Do naha! má každý ze členů mužstva své problémy. Vlastně jde o partu velmi sympatických ztroskotanců, kteří se rozhodli dosáhnout alespoň jako mužské akvabely stupňů nejvyšších, byť k tomu zpočátku nemají ani ty nejmenší předpoklady.

Parta akvabel k pohledání.

FOTO: Bohemia MP

Film je vyprávěný jednoduše a přímočaře, v první polovině bohužel poněkud rozvlekle, když představuje zápletky, které se točí kolem jednotlivých postav. Tempo a humor nabere, až když chlápci začnou opravdu trénovat. Jejich únik z obyčejných starostí do bazénu, respektive pod vodu, přináší řadu existenciálních metafor a symbolů včetně názvu, ale naštěstí tak činí docela vtipně a nápaditě.

Lellouchovi se podařilo dát dohromady velmi kvalitní a dobře rozlišitelné herecké obsazení. Vedle Amalrica například dalšího velmi populárního herce Guillauma Caneta a rozehrál s nimi zábavnou a chytrou hru, jíž škodí jen dvouhodinová délka, která natahuje především první část. Ale závěrečná show diváky odmění.

Film Utop se, nebo plav se stal suverénně nejúspěšnějším snímkem francouzských kin roku 2018 a byl již uveden v dalších devíti zemích.

Utop se, nebo plav Francie 2018, 122 min. Režie: Gilles Lellouche, hrají: Mathieu Amalric, Guillame Canet a další

Hodnocení: 75 %