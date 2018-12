Novinky

Plexis nepatří k průkopníkům stylu u nás, dohromady se dali až v roce 1984, přičemž je kromě britských kapel hodně inspiroval i Visací zámek. Patří však k nejstylovějším tuzemským punkovým souborům. Nejenže zpočátku hráli ostrovní punkovou klasiku s českými texty, ale vedli i zničující punkový život plný alkoholu a drog.

Na konci osmdesátých let Petr „Sid“ Hošek koketoval s oi a pak se zaměřil na street rock. První album Půlnoční rebel z roku 1990 bylo ještě hodně punkové, na následujícím White Killer z roku 1992 však už byly zřejmé vlivy street rocku.

K punku se vrátili Plexis v půlce devadesátých let po vystoupení před Ramones. Hošek vyměnil složení kapely, do které přichází kytarista Dušan Lébl a bubeník Martin Švec, v kapele zůstali až do dneška. Objevili se na čtvrtém albu To z roku 1998, ale hrají i na tom posledním, loňském Kašparovi v nesnázích. Plexis si několikrát zahráli před dalším jejich vzorem The Exploited, s nimiž si Švec zabubnoval.