Jaroslav Špulák, Právo

Kolekce Alcatra’n’z (2013) pozici formace posílila a skvělé album Artefuckt (2016) korunovala. Traktor hrává koncerty ve velkých sálech, publikum ho podporuje a v loňské anketě Český slavík skončil na osmém místě.

Letos na jaře mu vyšlo koncertní album Prach a vzduch (Live) a deset dnů před Štědrým dnem čerstvá novinka Šachoffnice.

Pět muzikantů si na uvedených albech vytvořilo charakteristický zvuk, který je razantní, široký a přitom kompaktní. Na novince si ho uchovali, dokonce mu přidali trochu nového jiskření.

A byla to dobrá strategie, neboť právě zvuk alba trochu nahrazuje absenci tak silných melodií, jaké byly na předešlém počinu.

Obal CD

FOTO: Warner Music

Formace nabízí deset nových písniček. V každé z nich je tažný refrén, nicméně ne ve všech je natolik přesvědčivý, aby vedle zvukové stránky, dobré interpretace a velmi slušných textů dal písním to navýsost potřebné – melodickou přitažlivost.

Rozhodně ji mají Šachoffnice, Mr. Zeppelin, Depresárium, AD/HD Of The World a závěrečná balada Horizont. U dalších to není tak jednoznačné, i když písničky Traktoru mají tradiční schopnost fungovat až po dalších posleších.

Barva hlasu zpěváka Martina Kapka je pravověrně rocková. Byť se ve vyšších polohách trochu ztenčuje, spoluvytváří to dobré, co definuje typický sound skupiny Traktor.

Cesta, na kterou se vydal, vyžaduje především jasné a silné melodie. Na tomto albu je jich sice méně než na předešlém, přesto je to dílko profesně velice dobré. Navíc je více muzikantské než ta minulá.