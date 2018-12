Věra Míšková, Právo

Společně se scenáristou Davidem Maggeem načerpali pro nový příběh mnoho z bohatého materiálu, který ve svých knihách poskytla autorka předloh P. L. Traversová, a stvořili vlastní děj. Přeneseme se v něm do Londýna třicátých let minulého století, do doby velké hospodářské krize. Ta postihla i dnes už dospělého hrdinu původního filmu Michaela Bankse, který po manželčině smrti sám vychovává tři malé děti – Annabel, Johna a Georgieho.

S výchovou dětí, které se trápí maminčinou smrtí i tatínkovými problémy v práci a musejí v rodině zastat víc než ostatní jejich vrstevníci, mu pomáhá vedle postarší a dost nešikovné služky Ellen také jeho sestra Jane. Otec přesto není s dětmi ani s ničím jiným spokojen, možná i proto, že si za své problémy může do značné míry sám.

Když do smutného života celé rodiny vpadne dokonalá létající chůva Mary Poppinsová se svým nezapomenutelným deštníkem, podle Michaela „jako by za celé ty roky nezestárla“. V ten okamžik se rozzáří nejen životy dětí, ale celý film.

Emily Bluntová byla pro tuto ikonickou postavu výbornou volbou. Má velké charisma a laskavost v očích i ve chvílích, kdy se na děti rezervovaně dívá, přísně s nimi mluví a trousí jen tak mimochodem sarkastické poznámky.

Ale když je vezme do pestrobarevného světa kouzel ať už mezi delfíny pod vanou, nebo do honičky v porcelánové míse, je splněním všech jejich snů. To je zároveň splnění hlavního úkolu postavy, Bluntová ji pochopila a zahrála nezaměnitelně a výborně.

O poznání méně charismatu mají hlavní mužské postavy. Ani Ben Whishaw jako Michael Banks, ani Lin-Manuel Miranda v roli lampáře Jacka nejsou tak okouzlující, jak by si divák přál, takže ani jejich počínání není nijak zvlášť sympatické. A totéž platí do značné míry i o Jane, kterou hraje se stejnoměrným výrazem ve tváři Emily Mortimerová.

Zato je ve filmu jasný záporák, zlý bankéř v suverénním podání Colina Firtha, který vyhrožuje rodině vystěhováním. Malou, ale roztomilou roli přijala Meryl Streepová, je vidět, že si Maryinu sestřenici, která dokáže postavit svět na hlavu, užila, a je příjemným zpestřením filmu.

Celková atmosféra je nicméně s výjimkou pasáží, které vykouzlí Mary Poppinsová, dost nešťastná, až pochmurná, počínaje realisticky působícím do mlhy ponořeným Londýnem třicátých let přes nerudného, případně plačtivého tatínka až k dětskému smutku.

Tím se nový muzikál odlišuje od křiklavé barevnosti a výrazné stylizace prvního filmu, který je přiznaně naivní, ale to k tomuto typu muzikálu sedí lépe než nynější ladění. Nemluvě o tom, že film trvá 130 minut, což je délka skoro úmorná.

Hudba odkazuje k původnímu muzikálu, ale spíše se ho snaží napodobit, než že by se jím jen inspirovala. Nicméně všechna hudebně-taneční čísla mají precizní řemeslnou úroveň, takže je na co se dívat a dnešní malé diváky nebudou ne zcela vydařené odkazy na starý klenot rušit.

Mary Poppins USA 2018, 130 min. Režie: Rob Marshall, hrají: Emily Bluntová, Ben Whishaw, Lin-Manuel Miranda, Emily Mortimerová a další

Celkové hodnocení 65 %