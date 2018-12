jaš, kul, Právo

Show se premiérově představí 10. dubna v Bratislavě v Incheba Aréně. Potom bude k vidění v 12. dubna v Brně, 1. května v Praze v O2 aréně a 3. května v Třinci ve Werk Aréně. Třinecký koncert bude rozšířen o komorní smyčcový orchestr složený z hráčů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Poté Vivaldianno Reloaded vyrazí do světa. Plánuje více než padesát koncertů na všech kontinentech.

Hlavní roli v celé show nově namluvil herec Pierce Brosnan, jinak představitel agenta 007. Pro české publikum jsou připraveny titulky. Show využívá nejmodernějších světelných a laserových technologií. Hudební a obrazový zážitek umocní zrcadloví lidé Mirror Family a tanečníci v choreografii, kterou pro projekt vytvořila Leona Qaša Kvasnicová.

Kompaktnější a více strhující



„Vivaldianno Reloaded je posunuto studiem NMDS Pictures do hypnotické podívané. Koncepčně je představení kompaktnější a více strhující. Kompletně jsme přepracovali vizuální část show, která ovlivní i light design scény, nově doplněnou o lasery. Soustředíme se na zrcadlení krásy baroka, Benátek, vizualizujeme hudbu a dáváme prostor pro divákovu imaginaci. Aplikujeme nástroje pro modelování ve virtuální realitě, posilujeme technologie pro 3D efekt projekcí nebo mapujeme živé hudebníky do obrazu. Máme se na co těšit, bude to hluboký zážitek,“ říká za NMDS Pictures Martin Kermes.

Po třech letech na světovém turné, kdy Vivaldianno žalo úspěchy ve více než třiceti světových metropolích, zamíří opět domů. Dosud je vidělo více než 150 tisíc diváků.

„Za tu dobu prokázal projekt svou životaschopnost na všech kontinentech a v odlišných kulturách. Barokní hudba v rockovém pojetí na pozadí nejnovějších technologií fascinuje po celém světě a přirozeně představuje nejen mladým posluchačům klasickou hudbu v moderní nadčasové podobě. Původní příběh jsme výtvarným pojetím a nejmodernějšími technologiemi posunuli o level výš a já se nemůžu dočkat reakcí domácího publika,” říká Michal Dvořák, autor a producent projektu.

Show vypráví příběh génia barokní hudby Antonia Vivaldiho. Za libretem stojí spisovatel a dramatik Tomáš Belko.