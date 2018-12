Jaroslav Špulák, Právo

„V Praze symbolicky uzavíráme parádní turné, na kterém jsme dvakrát vyprodali Brno, Opavu, vyprodaný byl první pražský koncert, Plzeň a druhá Praha už je téměř také. Sály, ve kterých hrajeme, praskají ve švech, lidi jsou nadšení, vracejí nám to neskutečně. My jim na oplátku dáváme absolutně to nejlepší, co je v nás. Něco se děje, cítíme z toho obrovskou sílu,“ říká zpěvák skupiny Zeller.

V úterý Cocotte Minute nabídli set, na kterém přehráli skladby z čerstvého EP, z kolekce !Rituál, kmen a srdce a kmen! i ty, které jim po roce 2000 zaručily pevnou pozici na scéně.

Kmotrem minialba Veď mě! se stal divák, který si jako první ten večer zakoupil u stánku nový počin. Akt křtu byl ovšem tou klidnější částí akce.

Kytarista Czendál a zpěvák Zeller nad svými diváky.

FOTO: Lucie Levá

Cocotte Minute od prvního okamžiku vmačkávali z pódia do přítomných fanoušků svou rockovou energii a oni jim to poctivě vraceli. V zaplněném Paláci Akropolis tančili, zpívali s kapelou, celé kusy skladeb rovněž sami a užívali si koncertu, jehož hlavními znaky byly syrovost, dravost a interpretační vyzrálost.

V jednu chvíli seskočil zpěvák Zeller mezi diváky a zpíval přímo na place, přičemž za sebou vlekl žlutě nasvícenou šňůru od mikrofonu, takže všichni v sále věděli, kde se právě nachází, respektive že je to na předním konci té šňůry.

Poté si přinesl na pódium nafukovací labuť, hodil ji na ruce nad hlavami diváků, vstoupil na ni a postrkován lidmi „plul“ sálem. Možná se na konci své krasojízdy při návratu na pódium trochu potloukl, nicméně efektní to bylo.

Za pozornost stála i vizuální stránka koncertu. Dominovaly mu světelné prvky a zadní stěna přímo na scéně, na které docházelo ke grafickým světelným efektům.