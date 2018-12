ČTK

Mezi jeho největší hity tak patří písně Let The Sun Shine In, Aquarius a Good Morning Starshine, které se staly hymnami generace hippies a zazněly i ve filmovém muzikálu Vlasy, který v roce 1979 v USA natočil Miloš Forman.

Úmrtí MacDermota, který by se v úterý dožil 90 let, potvrdila jeho vnučka magazínu Playbill. Příčinu úmrtí nesdělila.

Montrealský rodák hrál na několik hudebních nástrojů, nadchl se pro jazz, swing i africkou hudbu.

MacDermot už v roce 1961 získal dvě ceny Grammy za svou skladbu African Waltz. Brzy poté se přestěhoval do New Yorku, kde napsal hudbu k muzikálu Vlasy.

Premiérové představení Hair sice vidělo newyorské Public Theater v říjnu 1967, svět však začal muzikál dobývat až po uvedení na Broadwayi v dubnu 1968. Dílo bylo poselstvím o volné lásce a odporu proti válce ve Vietnamu „květinové” generace šedesátých let.