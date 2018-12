GLOSA: Kina nezabíjí internet, ale hloupé filmy

Nová studie společnosti EY’s Quantitative Economics and Statistics tvrdí, že lidé, kteří streamují filmy na Netflixu, stejně chodí hodně do kina, protože je film prostě zajímá. Studie tak přesněji formuluje to, co lidé zabývající se filmem už dávno tušili.