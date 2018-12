Novinky

Páry během večera nejprve předvedly dva tance, které se jim dle jejich soudu nejvíce povedly, jeden latinsko-americký, druhý standardní.

Dvořák s Návorkovou během finálového večera na obrazovkách České televize tančili nejprve jive. “Bylo to naprosto opak rýžového nákypu, bylo to fantastické, ohodnotila porotkyně Tatiana Drexler výkon s odkazem na předcházející debatu o oblibě tohoto pokrmu školních jídelen. Od poroty za výkon dostali 39 bodů.

Video

Vystoupení Jiřího Dvořáka během sobotního večera. Zdroj: Česká televize

Jako druhý zvolili quickstep. Porotci upozornili, že v tanci byly chyby, snad až z přílišné uvolněnosti. Dvořák posléze přiznal, že měl během vystoupení okno. I přesto za tento standardní tanec dostali od poroty opět 39 bodů.

Svoboda a Lálová si vybrali z latinskoamerických tanců taktéž jive. Jejich vystoupení na hudbu Elvise Presleyho sklidilo výtky za rytmické nepřesnosti. Vysloužili si 35 bodů.

Veronika Lálová a David Svoboda při finále taneční soutěže Stardance

FOTO: Petr Horník, Právo

Ze standardních tanců zvolili slowfox. „Uprostřed jste se snažil dostat partnerku z rytmu, ale ona vás udržela,“ řekla Drexler na adresu Svobody. Podle Radka Balaše tanec negradoval, celkem si vysloužili 34 bodů.

Tomicová s Dědíkem tančili z latinskoamerických tanců paso doble, který sami vyhodnotili z dosavadních vystoupení jako nejlepší. Porota tanec pochválila za dramatičnost. Vytančili si 36 bodů.

Ve druhé části zvolili valčík. Drexler pochválila emoce a city v tanci, výtky měla u Tomicové k držení těla. “Kromě Táni nikomu nevadila ta maličko zvednutá ‘plec‘,“ nesouhlasil Zdeněk Chlopčík, který upozornil na emoce, které tanec provázely. Tanečníci dostali od poroty 37 bodů.

V další části večera došlo na třetí tanec, soutěžící si měli zvolit svůj nejoblíbenější. Dvořák s Návorkovou předvedli tango. Svoboda s Lálovou quickstep a Tomicová a Dědíkem zvolili jive. Porota je pak hodnotila hromadně, ale neznámkovala. Dvořáka chválili za preciznost, Svobodu za uvolněnost a Tomicovou za opravdovost, s jakou tančí.

Pavla Tomicová a Marek Dědík během finále taneční soutěže Stradance

FOTO: Petr Horník, Právo

Následovaly tance ve free style. Dvořák s Návorkovou tančili bosky v romantickém duchu v dýmu, který pokrýval celý taneční parket. “Tančili, až se z nich kouřilo,“ komentoval to moderátor Marek Eben.

„Krásné vystoupení, ale v některých okamžicích mi tam chyběla souhra,“ řekl Chlopčík. Václav Kuneš byl zklamán, že do free stylu nepřinesli nic nového. Drexler pochválila odvahu, že zvolili právě takový výrazový tanec. Dostali za něj 37 bodů.

Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková při finále taneční soutěže Stardance.

FOTO: Petr Horník, Právo

Svoboda s Lálovou se ve volném tanci stylizovali do jižanských venkovanů a v tanci šermovali. Lálové se ovšem uprostřed tance nečekaně rozpadl kord a museli improvizovat. Drexler ocenila šerm, ovšem přivítala by víc tance. S tím souhlasil i Chlopčík. „Byla to hezká scénka.“ Od poroty dostali 33 bodů.

Tomicová s Dědíkem použili jako rekvizitu postel a tanec na Mozartovu hudbu pojali jako příběh ospalé dámy v noční košili a profesionálního tanečníka, který k ní ve snu přijde. Do vystoupení se zapojil i manžel Tomicové, herec Ondřej Malý. “Tam bylo mnoho příběhu a mnoho tance. Já to opravdu obdivuju,“ řekla Drexler.

„To je dokonalá ukázka toho, když se ve správný čas přijde se správným nápadem,“ řekl Balaš. Chlopčík ocenil i dobrou rytmiku. Od poroty dostali před bouřícím publikem 40 bodů.

Ani to však na vítězství nakonec nestačilo.