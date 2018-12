Jaroslav Špulák, Právo

Loni v prosinci odehráli Post-It na stejném místě comebackový koncert. Na scénu se tehdy vrátili po pětileté pauze a třech albech vydaných v letech 2004 až 2009. V plánu měli skládat nové písničky a koncertovat.

„Letos v březnu jsme vydali singl a klip Opět sami. Začali jsme pracovat na nových skladbách, ale zasekli jsme se na té, kterou jsme chtěli vydat jako další singl. Šest měsíců jsme ji nebyli schopni dokončit. V mezičase jsme hráli na festivalech, máme za sebou asi patnáct koncertů. A také jsme plodili děti, takže na přelomu letošního a příštího roku se do rodiny naší kapely narodí další tři,“ vysvětlil zpěvák Czenda. Kromě něho jsou v sestavě kytarista Porne, baskytarista Kapino a bubeník Bekouš.

Skupina Post-It letos oslaví své výročí vzniku.

FOTO: archiv kapely

Dvacet let měli již loni, ale pro koncertní oslavu se rozhodli letos. Zahrají na ní novou písničku Ragnarok. Klip k ní nabídnou na začátku příštího roku a do prázdnin by chtěli vydat v podobě EP pět až šest nových skladeb.

„V letošním roce jsme, pravda, hráli jen jednu novou, což není mnoho. Ragnarok jsme se rozhodli představit ještě letos, rozdělané a před dokončením jsou další tři. Náš plán je od ledna nabídnout novou píseň každý měsíc a ke každé bychom chtěli nahrát videoklip. Vydání ípíčka by mělo tuto etapu završit,“ prozradil Czenda.

Písnička Opět sami, která vyšla na jaře, má politicky laděný text. Vznikla jako reakce kapely na dění v naší společnosti a na to, jací politici zemi vedou. Je to první takto laděná skladba v jejím repertoáru a na dlouhou dobu poslední. Takové ambice nemá.

Post-It na koncertě.

FOTO: archiv kapely

„S tou písničkou nám jako producent pomáhal Rae, bubeník skupiny Support Lesbiens, ve které jsem několik let zpíval. Trochu nám otevřel dveře, nasměroval nás, její zvuk se nám líbí. Nedávno se po pěti letech vrátil z Austrálie náš letitý kamarád Pája Bureš, jenž hrál předtím ve skupině Clou. Ten nám producentsky pomáhá s novými písněmi,“ prozradil Czenda.

Podle něho poslouchá každý člen Post-It různou hudbu, od rocku přes r’n’b, trampskou muziku až po pop. Po pětileté pauze o nové tvorbě dlouho diskutovali a hledali průsečík svých hudebních vkusů. Na jeho základě potom začaly vznikat novinky. Pocitově se v nich prý vrátili ke svému nejpovedenějšímu albu Sektor 10 z roku 2006.

Písničky budou mít české texty a jejich obsah by měl odpovídat faktické dospělosti, kterou Czenda, coby jejich autor, ve svém životě cítí.

„Všechno chce svůj čas. Víme, že nás naplňují koncerty, ale základem naší aktivity bude skládání. Osobně jsem po dvaceti aktivních letech v hudbě zjistil, že mě právě skládání baví nejvíc. Při zrodu písničky zažívám nejblaženější pocity. To, co je kolem toho, je pro mě někdy až řehole, zvláště cestování v dodávce na koncerty. Budeme především skládat a vydávat nové písně a k tomu si naplánujeme deset až patnáct koncertů ročně,“ uzavřel Czenda.