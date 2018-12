jaš, kul, Právo

„Písničku jsem složil už před rokem sám s kytarou a věděl jsem, že ji chci pojmout jinak než v klasickém složení své kapely. Jen jsem nevěděl přesně jak. Náhodou jsem ale na ulici potkal Lenku, vrátila se z Londýna, kde studovala populární hudbu. Řekl jsem jí, co jsem složil, a ona na to: Pojďme tvořit. Asi to nebyla náhoda,“ sdělil zpěvák Robin Sobek, který stojí v čele kapely Robin&son.

O zvuk skladby se postaral producent Boris Carloff. „Co se týče klipu, mám v hlavě vždy spoustu obrazů a jsem rád, že je kameraman Radomír Ševců umí přenést do videa a mou myšlenku ještě rozvést. Každý rok opakuje, že se scénářem v mé hlavě a bez režiséra se mnou už dělat nebude, ale už jsme takhle natočili tři klipy. A uděláme další,” řekl Sobek.

„Natáčeli jsme v mém domku za Prahou, který už rok rekonstruuji, především ve stodole. Bylo tam pod nulou. Některé záběry se nedaly ani použít, jak se nám kouřilo od pusy,“ dodal Sobek.