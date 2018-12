Novinky

Kdo jsou vlastně lidé na jevišti? Jak tento unikátní projekt vznikal a jaké to je, být jeho součástí? Co se dělo během zkoušek? Odpovědi na mnohé otázky zprostředkovávají krátká videa ze série How to make Bernstein’s Mass.

Zatím nejtěžší projekt v životě, jedinečná příležitost, obrovská výzva, neopakovatelný zážitek, ohromná radost, energie, touha… Tím vším je pro zpěváky a zpěvačky účast na realizaci Mše. Street chorus reprezentuje „hlas lidu“ a zdatně sekunduje knězi v podání Vojtěcha Dyka.

V hlavní roli zazáří Vojtěch Dyk.

FOTO: Tino Kratochvíl

Na dlouhou dobu poslední příležitost vidět je u nás naživo, společně s dalšími účinkujícími, se nabízí již tuto sobotu 8. prosince v brněnské Hale Rondo.

Producenti projektu Vojtěch Dyk a Josef Buchta aktuálně připravují inscenování Mše ve washingtonském Kennedy Center, kde měla Mass v roce 1971 premiéru a od té doby tam uvedena nebyla.