Eva Vejdělková, Právo

Co tedy nabídnou tři velké kanály na Štědrý večer a o čem bude nová pohádka? Jaké filmy si najdou cestu na obrazovku poprvé právě o Vánocích a kde letos vysílají českou Popelku a ruského Mrazíka?

Kouzelník Žito



Už pětadvacet let si pěstuje veřejnoprávní Česká televize vlastní vánoční tradici, kdy přichází na Štědrý večer s původní novou pohádkou, ať už je to čistě televizní titul, nebo film, který koprodukovala pro kina. Letos připravila televizní pohádku Kouzelník Žito, kterou natočil režisér Zdeněk Zelenka a v níž se před kamerou sešli populární herci Jiřina Bohdalová, Petr Kostka či Tatiana Vilhelmová.

Nova přijde ke stromečku s filmem Tři bratři z roku 2014 s Tomášem Klusem, Vojtou Dykem a Zdeňkem Piškulou a Prima vsadila na pohádku O princezně Jasněnce a létajícím ševci s Janem Potměšilem a Michaelou Kuklovou.

Navzdory svému názvu má Kouzelník Žito se stejnojmennou starou českou pověstí společného jen velmi málo, úvodní motiv dokonce připomíná jinou Jiráskovu pověst, a to O králi Ječmínkovi. Zelenkův Žito je totiž obyčejný chlapec, kterého jako novorozeně najde kořenářka v lánu obilí. Jde o původní pohádku, k níž si režisér sám napsal scénář, nikoli o adaptaci známého textu. Velmi stručně řečeno je to prý příběh o tom, co se stane, když se čertice zamiluje do obyčejného smrtelníka a ten se zase zamiluje do princezny.

„Vánoční pohádka se stala v Česku jakýmsi specifickým žánrem, který nikde jinde ve světě nenajdete. Divák očekává, jak jsme se mockrát přesvědčili, jistou dávku klasického vyprávění,“ uvedl režisér a doplnil, že pokud s ní chtějí čeští filmaři uspět u diváků, rozhodně by neměli sázet na jakoukoliv alternativu a modernismy v podobě princezen na motorkách. Neosvědčují se.

Sám prý chtěl odvyprávět příběh s nepohádkovým hrdinou, kterému však život zkomplikují pohádkové bytosti. „A také zlí, pochybní lidé, proti kterým musí hrdina napnout všechny síly, aby na konci zjistil, že boj stál za to a že princezna je ta nejlepší obyčejná holka na světě,“ vysvětlil.

Do role kořenářky režisér obsadil Jiřinu Bohdalovou, ústřední milostný pár představují dva mladí začínající herci: Žita hraje Denis Šafařík a jeho milou Anna Kadeřávková.

Pro následující sváteční dny připravila ČT ještě tři pohádkové novinky. Především novou koprodukční česko-slovenskou pohádku O zakletém králi a odvážném Martinovi. Už čtvrtým rokem bude vysílat také jednu novou pohádku pro sluchově hendikepované. Třetí ze zmíněného trojlístku tvoří televizní premiéra pohádkové filmové komedie Víta Karase Přání k mání, která vstupovala do kin loni v prosinci.

La La Land a Hugh Grant jako zamilovaný scenárista

Diváci veřejnoprávní televize se však mohou těšit i na další premiéry filmů z kin. Patří k nim například loňská novinka Po strništi bos podle scénáře Zdeňka Svěráka nebo loňský oscarový vítěz, romantický muzikál La La Land.

Chybět samozřejmě nebudou ani starší oblíbené pohádky. Své diváky si nejspíš znovu najdou stále mimořádně populární Tři oříšky pro Popelku, které vstoupily do kin před pětačtyřiceti lety.

Film, díky němuž Libuše Šafránková opakovaně vítězí v diváckých anketách o nejoblíbenější princeznu, nechala ČT před čtyřmi lety digitálně vyčistit a převést do vysokého rozlišení.

Nova na Štědrý večer vsadila na Tři bratry režiséra Jana Svěráka, který je natočil podle scénáře svého otce Zdeňka. Na Boží hod pak nabídne Řachandu a na Štěpána filmovou klasiku S čerty nejsou žerty z roku 1984 s Ondřejem Vetchým a Vladimírem Dlouhým v hlavních rolích. Na sváteční dny připravila ale i Nebojsu, Tři veterány podle Jana Wericha a chybět prý nebude ani Mrazík, ruská filmová pohádka, kterou české publikum miluje nejspíš mnohem víc než to domácí a koncem roku se objevuje v programu pravidelně už řadu let.

Prima nachystala pod stromeček oblíbenou klasiku, pohádku O princezně Jasněnce a létajícím ševci, kterou v roce 1987 natočil s Janem Potměšilem v hlavní roli režisér Zdeněk Troška. Po „večeři“ pak bude následovat třicet let stará americká rodinná komedie Sám doma, jejíž druhý díl Prima nasadí hned následující večer na Boží hod.

Na Štěpána ale televize přijde přece jen s novější nabídkou, a to s pouze tři roky starou českou filmovou pohádkou Sedmero krkavců, jejíž režisérka Alice Nellis obsadila do hlavní role Marthu Issovou. Hned potom nabídne televizní premiéru americké romantické komedie Učitelem z nouze (2014), kde hlavní roli zamilovaného učitele scenáristiky hraje Hugh Grant.