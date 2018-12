Jaroslav Špulák, Právo

Koncert završující její podzimní turné byl dokladem toho, že živé produkce jsou klíčovou součástí práce každého muzikanta. V době, kdy si lidé písničky ani alba příliš nekupují, spíše je stahují zdarma, soustředí světová i česká špička svou pozornost právě na koncerty. I s ohledem na to, že ceny vstupenek na ně stále stoupají, dávají jim punc neopakovatelnosti.

Lenny, její skupina i tým to dělají také. Na velkém pódiu Fora Karlín se honosně vypínala LEDková stěna, na níž během hodinu a dvacet minut trvajícího setu běžely projekce ke všem skladbám, ať už filmové, animované či grafické. Jejich obsah písně korunoval i jen doprovázel, přičemž dalším nosným prvkem byly tři menší obrazovky nad hlavní stěnou.

Nosná byla hra světel, a to nejen ve své barevnosti. Mimo jiné přinášela i okamžiky, kdy byli účinkující nasvícení tak, že působili jako siluety. Lenny vystupovala do popředí, kde byla nasvícena klasicky, a to nabízelo zajímavý pohled.

Chyběl tomu jen prostor, na který by byly přenášeny záběry přímo z vystoupení, jež by velké i drobné emoce ve tvářích i řečech těla účinkujících přiblížily všem divákům v sále. Ten se bohužel do vizuální koncepce nevešel.

Lenny je zpěvačka, která díky svému talentu, pěveckému výrazu i uměleckému spojení s hudebníkem, skladatelem a producentem Ondřejem Fiedlerem překročila hranice České republiky. Její koncertní projev roste, na pódiu působila sebevědomě. Její tříčlennou skupinu ještě doprovodili hráč a hráčka na dechové nástroje a zvuk celého setu byl čitelný, přehledný a hlasitý tak akorát.

Do budoucna by jen měla zapracovat na komunikaci s diváky. Emotivní věty o tom, jak šťastné okamžiky prožívá, mají při živých vystoupeních své místo i kouzlo. V některých momentech ale měla mít slova mezi písněmi pevnější řád a hlubší obsah.

O pěveckém výkonu Lenny netřeba pochybovat. Její charakteristický nakřáplý hlas koncertu vévodil a patřičný drajv spojený se sex-appealem měl jak v polohách vypjatých, tak v těch intimnějších. Ten druhý případ probíhal zvláště ve chvílích, kdy zpívala pouze za doprovodu vlastní hry na klavír a hosta, violoncellistky Terezie Kovalové, jež se svým nástrojem trůnila přímo na klavíru. Odehrálo se to zhruba v polovině koncertu uprostřed sálu a jinak poměrně divokému setu to přidalo další rozměr, delikátní a komorní.

Vedle písniček ze svých albových počinů představila Lenny i dvě novinky. Ta první má zatím jen pracovní název a na první dojem vyzařuje napětí. Bezmála stadionový refrén skladby Next Me si pak s protagonistkou nakonec zazpívali i diváci.

Koncert Lenny má světové parametry. Její (a lidí kolem ní) systematická práce a přemýšlivost jsou důvodem toho, proč za ní přišlo tolik diváků i proč se během večera dobře bavili.

Zvolit si do role předskupiny olomoucké No Distance Paradise znamenalo v tomto případě jednak sázku na jistotu a také jakési generační prohlášení, že zpívat anglicky má i v zemi, kde si na to u zdejších umělců diváci zvykají jen pomalu, smysl. No Distance Paradise jsou totiž v závěsu za Lenny, na stejné cestě.

Lenny, No Distance Paradise Forum Karlín, Praha, 1. prosince

Hodnocení: 90 %