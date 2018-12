Stanislav Dvořák, Novinky

Koncem devadesátých let stoupala hvězda Věry Bílé a skupiny Kale závratně, dosáhla úrovně, na kterou mohli čeští popoví zpěváci jen zírat. Za nadstandardní honoráře vystupovala ve Francii, Nizozemsku, Španělsku, Velké Británii, Skandinávii i Americe. Ale najednou se fanoušci se ptali: Kam zmizela?

Kariéra skončila na lidském faktoru. Zpěvačka už nechtěla pracovat, propadala depresím a hracím automatům, po smrti syna i manžela se ocitla na úplném dně. Nedávná hvězda mezinárodní hudební scény najednou skončila na ubytovně.

Věra Bílá

FOTO: Jan Handrejch, Právo

To vše dvaapadesátiminutový dokument Davida Vondráčka a Romana Šantúra jen stručně naznačuje, protože hlavní děj se týká posledních dvou let, kdy zruinované zpěvačce nabídl angažmá ve skupině Džino Rom-Rock kapelník Dušan „Džino“ Čonka. Ta náhle ožila a dokázali spolu natočit desku, která by jí mohla otevřít dveře zpět na světová pódia. Domlouvaly se první koncerty v Norsku a v tom se zpěvačka dozvídá o dalším zvratu, opět hodně překvapivém.

Snímek poodhaluje nevyrovnanou povahu zpěvačky, v níž se nikdo nevyzná. Podivínská majitelka unikátního hlasu, který lze poznat po pár taktech, si sice mnoho problémů přivodila sama, zároveň jí však provázejí bizarní náhody a smůla.