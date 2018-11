Novinky

The Heliocentrics se dali dohromady v roce 2007 kolem bubeníka Malcolma Catta, baskytaristy Jakea Fergusona a kytaristy Adriana Owusua. Od začátku se pohybovali mezi acid jazzem, psychedelií, funkem a kolektivní improvizací. Dlouho se zaměřovali na spolupráci s africkými muzikanty, jako byl etiopský průkopník etnojazzu Mulatu Astatke nebo nigerijský saxofonista Orlando Julius. Natočili i desku americkým jazzmanem, odborníkem na perskou a afghánskou hudbu Lloydem Millerem.

Změna přišla s poslední deskou A World Of Masks z roku 2017. Skupina ji natočila s bratislavskou zpěvačkou Barborou Pátkovou, která žije už 15 let v cizině. Přestože ani v jejím případě nepůsobí The Heliocentrics jako pouhá doprovodná kapela, a vytvářejí skladby společně, hlas posunul hudbu jinam. V současné době připravuje Pátková s The Heliocentrics druhé album.

Loni však vyšel i soundtrack The Sunshine Makers s hudbou doprovázející dokument BBC o výrobcích LSD v Kalifornii koncem šedesátých let. Kapela na něm mohla uplatnit svou zálibu v psychedelii a improvizaci.