Do kin míří Teroristka i Aristokratka

Tři nové české filmy – Teroristka režiséra Radka Bajgara, Poslední aristokratka Jiřího Vejdělka a Nabarvené ptáče Václava Marhoula, které se chystají v příštím roce do kin – vzniknou v koprodukci se společností innogy, která vstoupila do již 14. sezony podpory domácí tvorby. Uvedli to zástupci firmy, předseda představenstva innogy Česká republika Martin Herrmann a ředitel komunikace Martin Chalupský.