Stanislav Dvořák, Novinky

Film podle známé knihy Simona Mawera vznikl v česko-slovenské koprodukci a s mezinárodním obsazením. Hlavní role dostali např. dánský herec Claes Bang, držitel Evropské filmové ceny 2017, známý třeba ze seriálu Most a filmu Čtverec, Carice van Houtenová, známá ze seriálu Hra o trůny, válečného dramatu Valkýra nebo filmu Černá kniha, a slovensko-maďarská herečka Alexandra Borbélyová, držitelka Evropské filmové ceny pro nejlepší herečku roku 2017 za film O těle a duši, který vyhrál i na festivale Berlinale.

Zleva Carice van Houtenová a Hanna Alströmová

FOTO: Bioscop

Dalších rolích se ujali Hanna Alströmová, Karel Roden, Martin Hofmann, Karel Dobrý, Zuzana Fialová nebo Vladimír Polívka.

Karel Dobrý ve filmu Skleněný pokoj

FOTO: Barbora Jančárová

„Skleněný pokoj je adaptací románu Simona Mawera, který mapuje dějiny Československa 20. století a zároveň vypráví trojici milostných příběhů postav, které vilu Tugendhat během desítek let obývaly. Oba rozměry knihy jsme se snažili ve filmu zachovat,“ uvedl režisér Julius Ševčík.

„Inspirací nám byly klasické filmy jako Anglický pacient i konceptuální milostné příběhy jako Stvořeni pro lásku. Skleněný pokoj je drobnokresba milostného příběhu na pozadí dějin.

Karel Roden ve filmu Skleněný pokoj

FOTO: Barbora Jančárová

Hlavními hrdinkami filmu, který vypráví příběh o lásce, přátelství a zásadních životních rozhodnutích, jsou Liesel Landauerová a její přítelkyně Hana. Dvě ženy, které spojil celoživotní vztah a jeden mimořádný dům, který pro Liesel a jejího muže Viktora postavil architekt Von Abt.

„Vše, co osudově poznamenává Hanu a Liesel, se nějakým způsobem vztahuje k vile – Skleněnému pokoji, který je ve filmovém fiktivním příběhu dílem vizionářského architekta Von Abta,“ vysvětlil producent Rudolf Biermann. „Slovo room však má v angličtině nejen význam pokoj, ale také prostor, a tento překlad dává nové souvislosti. Pokud je náš život v průhledném, skleněném prostoru, vymykáme se zavedeným pravidlům a zvyklostem,“ dodává producent.

„Skleněný pokoj je o lidech, kteří vybočili z řady, a právě to, že je na člověka vidět, vyžaduje velkou odvahu,“ řekl představitel Von Abta Karel Roden.

Román Skleněný pokoj je bestsellerem, jenž byl přeložen do desítek jazyků a nominován na prestižní literární ocenění The Man Booker Prize. Stejnojmenný film má vstoupit do českých kin na jaře 2019.