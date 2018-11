Jindřich Göth, Právo

Vypravěč, povoláním televizní scenárista, už toho má dost. Všeho. Nechce se znovu handrkovat se svou přítelkyní, je unavený a vyčerpaný z vymýšlení nekonečného množství zápletek a dialogů, chce si na chvíli odpočinout. Vydá se proto na chatu do Malé Fatry. Těší se na dny plné klidu a relaxace, ale realita ho bohužel dostihne ve chvíli, kdy to nejméně čeká. Stane se cosi, co plánovaný idylický pobyt změní v děsivou noční můru.

Jozef Karika se při psaní Tmy zcela záměrně vzdal jakýchkoli vizuálních prostředků a soustředil se jen na to, co vnímáme sluchem, otupělým navíc neustálým mrazem a stále se stupňujícím pocitem osamění, vykořenění a ohrožení. Věci mění svůj smysl. Co mělo být útulným azylem, stává se vězením.

Obal knihy Tma.

FOTO: Argo

V zoufalé snaze slyšet alespoň nějakou spřízněnou bytost se hrdina uchýlí ke komunikaci s diktafonem. Groteskní možná, ale ve své podstatě znovu děsivé. Představa, že si kdesi v zapadlém koutě hor povídáte jen se svým vlastním hlasem a svými myšlenkami, je natolik svírající, že překoná všechna hororová monstra.

Tma je horor. V prvním plánu ano. Jeho hrůza vyvěrá z pocitu osamění, neustále se stupňujícího šílenství, kdy už jen těžko odhadneme, co se skutečně stalo a co se odehrálo v hlavě hlavní postavy. V momentech, kdy se veškerá hrůza odehrává na omezeném prostoru, je kniha skvělá. V určitém okamžiku se ale lehce změní žánr, psychologický horor ustoupí něčemu, čemu se říká survival thriller, kdy se hlavní hrdina dostává do čím dál šílenějších situací a jako zázrakem je všechny přežije.

V těch chvílích se klaustrofobická atmosféra trochu vytrácí, ale stále jde o řemeslně velmi dobře zvládnuté napínavé čtení, korunované pointou, která příběhu dává zcela nový smysl a vyznění.

Jozef Karika: Tma Argo, překlad Jiří Popiolek, 208 stran, 198 Kč

Hodnocení: 75 %