Kolektiv pěti autorů pod vedením geologa a filozofa Václava Cílka píše o tom, co máme v takové chvíli dělat, co máme mít při sobě. Přinášejí podrobný soupis potřebných potravin a nástrojů, na které bychom neměli zapomenout.

V knize citují amerického sociologa Ronalda F. Ingleharta, který napsal, že žádná generace, která se narodila do éry blahobytu, tedy zejména generace dnešní, nemá zaručeno, že se dožije konce ve stejném blahobytu, či dokonce ve společnosti ještě blahobytnější.

Autoři nechtějí vyvolat paniku nebo stres. Nicméně pokládají naléhavé otázky: Dokázali bychom se uživit tím, co si sami vypěstujeme? Kolik lidí by dokázalo pěšky projít městem tam a sem, aniž by museli použít automobil nebo mapu v mobilu? Nakolik jsme samostatní?

Smyslem knihy je upozornit na to, že naše současná společnost žije v luxusu, a čím větší bude, tím bezbrannější pak společnost bude, pokud by jednou pominul. Proto se musí připravovat nejen jednotlivec, ale celá rodina.