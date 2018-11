Jaroslav Špulák, Právo

No Heroes tvoří zpěvák a kytarista Thomas Klika, klávesista Petr Tichý, bubeník David Fuxa a baskytarista Kryštof Sunkovský. Na scéně jsou už od roku 2005, v roce 2008 vydali debutové album Heart One, v posledních letech o nich však nebylo slyšet.

„Nikdy jsme nepřestali existovat. Před časem jsme ale začali připravovat druhou desku a stalo se to, že ze vznikajících písniček byli naši kamarádi, kytarista Pepa Štěpánek, baskytarista Honza Lstibůrek, bubeník David Landštof a producent Armin Effenberger, tak nadšení, že to celé vzali za své a vznikl nový hudební projekt Tommy Indian. Další členové No Heroes tu skutečnost přijali s noblesou a zůstali stranou. Nebyl to rozpad, Thomas a já jsme se jen věnovali s jinými muzikanty jinému projektu,“ vysvětlil Právu Tichý.

Album Moon Dreamer kapely Tommy Indian vyšlo v roce 2013. Bylo pozoruhodné, vyzrálé, nicméně nedostalo se mu takové posluchačské pozornosti, aby se na něm dal stavět příběh nové skupiny. Ti čtyři, kteří se ke Klikovi a Tichému přidali, byli navíc velmi zaneprázdnění jinými projekty, a tak život Tommy Indian usnul.

Kapela No Heroes.

FOTO: Rusty Shepard

Ke slovu se ale přihlásila nová tvorba kapely No Heroes. Již loni zveřejnila singl Greatest Mistake a letos přichází se zmíněným EP.

„Vrátili jsme se do normálního kapelního života, kdy se jako No Heroes pravidelně scházíme na zkoušky a tvoříme nové skladby,“ přiblížil momentální stav Tichý.

„Je očividné, že názvem EP odkazujeme na náš debut. Srdce kapely i přes odmlku stále bije, vracíme se ke svým kořenům, písničkám a textům,” říká zpěvák a kytarista Thomas Klika.

Písně pro ně vznikaly v období, kdy měl pocit, že už muziku dál dělat nebude. Měl rodinu, dvě malé děti, kytaru a nápady, neměl ale funkční kapelu.

„Napsal jsem je vlastně svým dětem a manželce. Falling In Love je o tom, jak jsme se se ženou poznali a jaké to mezi námi je. Ostatní texty ale nejsou takříkajíc rodinné. Heart Beats je o Američanovi, který dostal v Čechách infarkt a sháněl peníze na to, aby se co nejdříve dostal domů. Natural Disaster je o hurikánu, který loni zasáhl Portoriko, kde mám kamarády, a o mém vztahu s matkou. Jsou v ní dva příběhy. Walking in the Streets je příběh otce migranta, kterému se utopil syn, a je také o tom, co si myslím o Donaldu Trumpovi. Nikdy jsme nepsali politické písně, ale tohle ze mě na základě seznámení se s příběhem migranta vyvřelo,“ přiblížil písně Klika.

No Heroes znějí na EP Heart Beat jinak než na svém debutu. Jejich tvorba je vyzrálejší, propracovanější a producentsky lépe ošetřená. Nadále je v ní ale vše přirozené, autentické.

„Dvaadvacátého listopadu pokřtíme desku v pražské kavárně Potrvá. Chtěli bychom pak udělat i menší koncert v Berouně a příští rok vplout do běžného kapelového života, tedy hrát v klubech a na festivalech. Máme také spoustu nových písniček a spoustu nápadů,“ uzavřel Tichý.