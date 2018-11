jaš, kul, Právo

Mirek Kemel vyprodal už podruhé během letošního roku Malostranskou besedu. Na jaře u příležitosti vydání desky Ryby, raci si se svou kapelou (Tomáš Görtler, Vlasta Konopiský, Petr Mikeš, Petr Tichý), ale i řadou hostů v čele s Vladimírem Javorským, vychutnal ovace zcela zaplněného klubu. „Už tehdy jsme se rozhodli, že se sem na podzim určitě vrátíme," říká Kemel.

Fanoušky, kteří vykoupili všechny vstupenky už dva měsíce předem, chtěl odměnit premiérou nového videoklipu. „Natočení druhého klipu jsme naplánovali hned po prvním videu a chtěli jsme, aby byl úplně jiný. Náladou, prostředím, ročním obdobím, ale aby to mělo rukopis stejného autora. Že to bude Happy End, jsem se rozhodl snadno a rychle. Chtěl jsem, aby to bylo o Praze, ve které jsem strávil celý život a už když jsem ji psal, viděl jsem ji v obrazech,“ vysvětlil Kemel.

Podařený rok uzavře koncerty v brněnské Leitnerce 23. listopadu, v Lanškrouně (24. 11.), Českém Těšíně (8. 12.) a Pardubicích (20. 12.).

„Do konce roku chystám ještě jednu specialitku. Na pražské Dobešce si 7. prosince zahrajeme v triu s Vladimírem Javorským a Petrem Tichým, jako hosta přivítáme Jardu Svobodu, kapelníka Trabandu,“ prozradil Kemel, který již pracuje na písničkách pro svou další desku.