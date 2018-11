Novinky

Nejznámější jsou The Pyramids, kteří vystoupí ve čtvrtek. Prorazili na začátku sedmdesátých let, kdy se ve freejazzu začaly uplatňovat prvky africké hudby. Trio vedené saxofonistou Idrisem Ackamorem se vydalo studovat kořeny jazzu do Etiopie, Ghany a Keni. Po návratu natočilo tři alba Lalibela, King of Kings a Birth/Speed/ Merging, která byla doceněna až po letech, kdy se world music stala fenoménem.

V roce 2007 saxofonista Idris Ackamor skupinu obnovil s novými spoluhráči a spojuje v ní africkou hudbu s gospelem, free jazzem, jaký hráli Pharoah Sandres a Sun Ra, i s rapem. Poslední album An Angel Fell produkoval Macolm Catto z The Heliocentrics.

Už v pondělí se v Akropoli představí izraelská zpěvačka Victoria Hanna, která experimentuje s hlasem, přeskupuje slabiky a slova, přičemž využívá kabalistických textů a Šalomounovu Píseň písní. O hiphopový doprovod se postaral Tamir Muscat z Balkan Beat Boxu, ale na albu využila i smyčcový kvartet a čerpala i z tradic blízkovýchodní hudby.

Cüneyt Sepetçi

FOTO: Rachot

Turecký klarinetista Cüneyt Sepetçi patří k virtuosům. V doprovodu využívá i čtvrttónové klávesy, aby mohl lépe reprodukovat arabskou melodiku. Velkou roli u něj hraje bohatý rytmický doprovod, kdy je kromě automatického bubeníka využita ještě darbuka a tapan.