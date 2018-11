Stanislav Dvořák, Novinky

Yasushi Watanabe film koupil už před 70 lety ve městě Osaka, ale nevěděl přesně, o co jde. Stál ho asi 4 dolary. Když si přečetl knihu od odborníka na disneyovky Davida Bosserta, zjistil, že má ztracený vzácný film ze série o Oswaldovi celou dobu doma.

„Byl jsem Disneyho fanda mnoho let, tak jsem rád, že jsem v tom mohl hrát roli,“ řekl japonský stařec novinářům.

Film nazvaný Neck 'n' Neck měl původně 5 minut, ale byl zkrácen na dvě minuty. Nyní byl umístěn do Kobe Planet Film Archive, což je jeden z největších soukromých filmových archivů, obsahuje asi 16 000 titulů.

Postavičku králíka Oswalda vytvořili Walt Disney a Ub Iwerks v roce 1927 a byla docela úspěšná. Jenže o rok později se dostal Disney do právního sporu s Charlesem Mintzem, který s postavičkou odešel do Universalu. Tehdy se Walt Disney rozhodl, že musí vymslet novou postavu, na kterou bude mít práva jen on, a tak vznikl Mickey Mouse.

Další film s králíkem Oswaldem byl nalezen už v roce 2015 v Britském filmovém institutu.